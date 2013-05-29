رتبه 4 دانشگاه ایرانی در میان دانشگاههای آسیایی از نظر وب سایت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد با اعلام خبر انتشار رتبه بندی سال 2013 نظام رتبهبندی International Colleges & Universities 4 گفت: این نظام رتبهبندی، 11160 کالج و دانشگاه را از 200 کشور جهان بر اساس محبوبیت وب سایت آنها رتبهبندی میکند.
وی اظهار داشت: این نظام رتبهبندی، علاوه بر ارائه فهرستی کلی از 200 دانشگاه برتر جهان، فهرستهای تفکیکی از دانشگاههای آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپا، اقیانوسیه، آفریقا و آسیا را نیز ارائه میدهد.
رئيس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: این نظام رتبهبندی از نوع نظامهایی است که وب سایت مراکز آموزش عالی و تحقیقات علمی را رتبه بندی می کند و حضور دانشگاههای ایران در این فهرست و در بخش آسیا قابل توجه است.
وی ادامه داد: در فهرست دانشگاههای آسیا، دانشگاه تهران حائز رتبه 10 و دانشگاههای فردوسی مشهد، علوم پزشکی تهران و جامع علمی-کاربردی به ترتیب حائز رتبههای 70، 79 و 92 میباشند. در مجموع، از کل دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور فهرست رتبه بندی شده 266 دانشگاه ایران تهیه و ارائه شده است.
نظر شما