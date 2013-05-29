مریم سادات سیادت جو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروزه مسائل امور زنان در جهان با چالش هایی اساسی در حوزه برنامه ریزی مواجه است، اظهار داشت: یکی از مهم­ترین علت­ ها این است که از پشتوانه­ هایی قوی­تر مانند قرآن و نهج البلاغه و کتب دینی برای برنامه ریزی و حل مسائل زنان استفاده نشده است.

وی با اشاره به اینکه در نهج البلاغه مباحث زنان در 53 مورد مطرح شده که به صورت تفصیلی در 25 خطبه، یک نامه و 13 حکمت ذکر شده است، تصریح کرد: نهج البلاغه در میان تمامی منابع اسلامی مرجعی کامل برای درک مباحث زنان و پاسخگویی به شبه ه­ا است که مجموعه منسجم این مفاهیم، ارکان برنامه ریزی حکومتی را در امور زنان نشان می­ دهد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز ادامه داد: با توجه به اینکه چنین منابع قوی را در اختیار داریم ولی در حوزه برنامه ریزی زنان دچار مشکل هستیم، با توجه به اینکه زنان در توسعه یک جامعه نقش بسزایی دارند.

سیادت جو با بیان اینکه زنان در نظریات اثر بخش و کارآمد دین جایگاه والایی دارند که تجسم عینی الگویی معصوم از آنان یعنی حضرت فاطمه زهرا(س) است بزرگترین نسخه و نشان برای ضرورت تصحیح تفکر نسبت به زن است، اضافه کرد: زنان به عنوان پرچم داران مقاوم در عرصه حقیقت جویی جهان در طول تاریخ بشری همواره مطرح بوده اند.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر دشمن سالیان سال سعی کرده است تا با تفکیک هر یک از مباحث زنان از دیدگاه ولایی به خصوص نهج البلاغه و تحلیل نادرست آن، زن را از رهبر معصوم بویژه مولای متقیان و حضرت فاطمه زهرا(س) جدا کند تا در فقدان هدایت رهبری، رقبای مادی قدرت نفوذ بیابند و در این خلأ که همه به دنبال رهبری بصیر هستند تا امور مبهم زندگی را شفاف سازند، بتوانند افکار سطحی خود را به عنوان تز رهایی به زنان عرضه کنند.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز با بیان به اینکه امام علی(ع) در کتاب نهج البلاغه به شیوه نگرش صحیح به مسائل استراتژیک زنان، اصول رفتار معقول و قواعد مشارکتی آنان و شیوه های لحاظ مسائل زنان در برنامه ریزی عمومی اشاره داشته است، گفت: این برنامه ریزی به گونه ای است که تمامی معصومین دیگر با این چشم انداز به طرح مباحث تکمیلی زنان مبادرت ورزیده اند.

سیادت جو با تاکید بر اینکه مدیران باید مسائل زنان را داخل نظام دینی و متصل به اصل ولایت بررسی و برنامه ریزی کنند، اضافه کرد: برنامه ریزی در حوزه زنان دارای فلسفه­ای مستقل است که نقطه آغاز آن لزوم شناخت زن و فلسفه خلقت اوست که لازمه آن مراجعه به قرآن و نهج البلاغه و زندگی معصومین است.

وی ادامه داد: کل اجزای نظام ولایت به یکدیگر متصل و پشتیبان یکدیگر هستند و مسایل زنان فقط می تواند نقش خود را در حمایت چتر سایه گستر معنوی به طور همه جانبه نشان دهد و مدیران باید در گسترش چتر سایه گستر معنوی تلاش فراوان کند و زمینه آن را در برنامه ریزیهای اجرایی خود ببینند.

