به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به تأييد و احراز صلاحيت هشت نامزد براي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، از فعاليت و ايجاد ستاد ايشان در سطح شهرستان دامغان به صورت چشمگیر خبري نيست و مردم تنها از طريق رسانه ملي، مطبوعات و خبرگزاري ها رويدادها برنامه هاي انتخاباتي نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را پيگيري و دنبال مي كنند.

با بررسي هاي انجام شده علت عدم تشكيل ستادهاي انتخاباتي براي نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بالابودن اجاره بهاء مغازه ها و مكان براي راه اندازي ستاد است كه مسئولان و حاميان از نامزدها را به عقب نشيني براي ايجاد ستادها وا داشته است.

با گذشت چند روز از فعاليت رسمي تبليغات نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تنها ستاد انتخاباتي محمدباقر قاليباف و سعيد جليلي در شهرستان دامغان از سوي حاميان و هواداران آنها فعال شده است كه تاكنون دو بروشور تبليغاتي در قالب برگه هاي سياه و سفيد گردآوري، تنظيم و توزیع شده كه در آنها مطالبي از برنامه و ديدگاه هاي نامزدها و نقطه نظرهایی درباره اين دو نامزدها پرداخته شد.

حاميان و هواداران محمدباقر قاليباف در يك بروشور چهار صفحه اي مطالبي از مسئوليت، برنامه و فعاليت هاي اين نامزد در گذشته و در صورت پيروزي در انتخابات تهيه و در بين مردم توزيع كردند.

"دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت ايران اسلامي" شعار انتخاباتي محمدباقر قاليباف از نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است.

مسئوليت ستاد تبليغات انتخاباتي محمد باقر قاليباف را جبهه پيشرفت و عدالت ايران اسلامي در سطح استان و شهرستان ها برعهده دارند.

جبهه پيشرفت و عدالت ايران اسلامي شعبه دامغان تاكنون چندين جلسه به صورت رسمي و غير رسمي با حضور اقشار مختلف مردم و با دعوت از دو نفر از اعضاي مركزي این شورا برگزار كرد و برنامه هاي و ديدگاه هاي دکتر قاليباف براي حاضران و شركت كنندگان مطرح شد.

توزيع كتابچه هاي با عنوان تعارض اجتماعي، مشاركت، هويت و رسانه و خودباوري از ديگر برنامه ها و اقدامات ستاد انتخاباتي این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است كه مي توان به آن اشاره کرد.

ستاد تبليغاتي انتخابات آقای سعيد جليلي نيز تنها با توزيع يك ويژه نامه چهار صفحه اي با عنوان "حیات طیبه" و راه اندازي سايت و وبلاگ توسط حاميان اين نامزد تاکنون در شهرستان دامغان فعاليت داشته است.

ويژگي هايي كه به خاطر آن ها بايد به جليلي فكر كرد، براي سعيد جليلي انتخابات موضوعيت دارد نه طريقت، سخنان سعيد جليلي در جمع فعالان ستادهاي مردمي، تكليفي كه از آن حرف مي زنیم چيست و سعيد جليلي ديپلماتي كه كم حرف مي زند اما قاطعانه و انقلابي، مطالبی است که در ویژه نامه حیات طیبه در دامغان آورده شده است.