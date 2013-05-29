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۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

20 شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات در شیروان درنظر گرفته شد

20 شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات در شیروان درنظر گرفته شد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شیروان چرداول اظهار داشت: 20 شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات درنظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شریفی صبح چهارشنبه در نشست انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فرمانداری شهرستان شیروان چرداول افزود: رعایت قوانین شورای شهر، مدیریت شهری، نظارت بر تبلیغات و اخلاق انتخاباتی و مدت زمان تبلیغات از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود.

فرماندار شیروان چرداول اظهار داشت: 20 شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات درنظر گرفته شده است.

وی گفت: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در شیروان چرداول فراهم شده ‏است.‏

فرماندار شهرستان شیروان چرداول افزود: به طور قطع مردم آگاه این شهرستان با مشارکت حداکثری در ‏انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره ای مجلس و شوراهای اسلامی برای تحقق شعار راهبردی مقام ‏معظم رهبری حماسه سیاسی ماندگاری خلق می کنند.

شریفی با اشاره به نامگذاری امسال به سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی تصریح کرد: امسال بهترین سال برای تحقق این نامگذاری است و در این برهه از زمان حضور چشمگیر مردم در پای صندوق‌های رأی بار دیگر دشمنان را ناکام خواهد گذاشت.

کد مطلب 2065540

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