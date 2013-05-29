والدین هنگام ثبت نام تنها هزینه بیمه دانش آموزی را پرداخت کنند/ جدول قیمت کتابهای درسی مقطع ابتدایی

قاسم مستقیم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: دستورالعمل ثبت نام مدارس به تمام مدیران مدارس و مناطق آموزش پرورش اعلام شده است. براساس دستورالعمل اولیه قرار بود ثبت نام دانش آموزان از 16 خرداد ماه انجام شود که با اصلاحیه آن زمان ثبت نام دانش آموزان از پنجم خرداد تا 15 تیرماه اعلام شد.

وی افزود: دانش آموزان اول ابتدایی تا زمان اعلام نتایج پایگاه های سنجش، ثبت نام موقتی می شوند. والدین برای ثبت نام فرزندانشان باید به مدارس مراجعه کرده و همزمان با ثبت نام موقت فرم سنجش را دریافت کرده و با مراجعه به پایگاههای سنجش سلامت کشور، از وضعیت جسمانی فرزندان خود مطلع می شوند و باید نتایج آن را برای ثبت نام قطعی دوباره به مدارس ارائه دهند.

به گفته مستقیم، ثبت نام دانش آموزان اول متوسطه اول و اول متوسطه دوم نیز به صورت حضوری و یا با مراجعه به سایت ثبت نام انجام می گیرد. دانش اموزان میان پایه نیز از سوی مدیران مدارس ثبت نام می شوند و دیگر نیازی به حضور آنها در مدارس نیست.

دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش با اشاره به پرداخت حق بیمه دانش آموزی گفت: تمامی والدین تنها باید برای ثبت نام سه هزار تومان به عنوان بیمه دانش آموزی پرداخت کنند. البته والدین دانش اموزان ابتدایی و هنرستانها باید هزینه خرید کتابها را همزمان با ثبت نام پرداخت کنند و غیر از این مدیران اجازه دریافت پول اضافی را از والدین ندارند.

جدول قیمت کتاب های ابتدایی در سال تحصیلی 93-92 برآورد بهای یک دوره کتاب های سال اول ابتدایی 60000 ریال برآورد بهای یک دوره کتاب های سال دوم ابتدایی 65000 ریال برآورد بهای یک دوره کتاب های سال سوم ابتدایی 95000 ریال برآورد بهای یک دوره کتاب های سال چهارم ابتدایی 75000 ریال برآورد بهای یک دوره کتاب های سال پنجم ابتدایی 80000 ریال برآورد بهای یک دوره کتاب های سال ششم ابتدایی 100000 ریال

وی با بیان اینکه سه روز از زمان ثبت نام در مدارس گذشته است، درباره شکایات مردمی به آموزش و پرورش افزود: هنوز شکایت خاصی نشده است و تنها برخی از والدین گلایه هایی برای پرداخت پول به هنگام دریافت کارنامه فرزندانشان داشته اند که به این موارد رسیدگی شده است.

مستقیم توصیه کرد که برای جلوگیری از ازدحام والدین به تدریج در روزهای باقی مانده به پایگاه های سنجش سلامت و یا مدارس برای ثبت نام مراجعه کنند و ثبت نام را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی در پایان گفت:والدین در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند با شماره های 82287073،82287072،72282214،82282221،82282226 تماس گیرند.