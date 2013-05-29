طرح درجه بندی جایگاه های عرضه سوخت در سیستان بلوچستان آغاز شد

دادخدا اعتصامی در گفتگو با مهر اظهار داشت: اين شركت به منظور ارزيابي عملكرد و بررسی كيفيت فيزيكي جایگاه های سوخت، طرح درجه بندي جايگاه هاي اختصاصي را در سال جاری آغاز کرده است.

وی افزود: درجه بندي جايگاه هاي اختصاصي همه ساله و در طی دو نوبت به مرحله اجرا در می آید که در همین رابطه وضعيت فيزيكي و عملياتي جايگاه های عرضه توسط کارشناسان مورد بررسي و ارزیابی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: منطقه زاهدان يكي از مناطق 37 گانه شركت ملي پخش فراورده های نفتی ايران است كه با دارا بودن 4 ناحيه زاهدان ،زابل ،خاش ،سراوان و 49جايگاه و فروشندگي سكودار وظيفه تامين فرآورده هاي نفتي در شمال ،مركز و بخشي از جنوب استان را بر عهده دارد.

اعتصامی گفت: در بررسي و ارزيابي شش ماه دوم سال گذشته تعداد 33 جايگاه مورد ارزيابي قرار گرفت که در این راستا تعداد 16 جایگاه ممتاز، 2باب درجه يك، 5 جایگاه درجه سه و تعداد 9 جایگاه نیز خارج از درجه شناخته شدند.

وی افزود: ارزیابی جایگاه ها و درجه اعلام شده توسط کارشناسان در پرداخت كارمزد به جایگاه داران تاثیرگذار است.