علیرضا طاهریان در دسته 56 کیلوگرم هفتم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در نخستین روز پانزدهمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا که در دوحه قطر در حال برگزاری است، علیرضا طاهریان با مهار وزنه‌های 82 کیلوگرم در حرکت یکضرب و 105 کیلوگرم در حرکت دو ضرب، با حدنصاب مجموع 187 کیلوگرم در رده هفتم آسیا قرار ایستاد.

طاهریان در رقابتهای قهرمانی جهان با مهار وزنه‌های 83 کیلوگرم در یکضرب و 103 کیلوگرم در دوضرب، با مجموع 186 کیلوگرم در میان 42 شرکت کننده وزن 56 کیلوگرم در مکان سی و سوم ایستاده بود.



گفتنی است در این وزن دو وزنه بردار تایلندی عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را از آن خود کردند.



در ادامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا امروز (چهار شنبه) کیانوش باقری در دسته 62 کیلوگرم و رامین ولی پور در دسته 69 کیلوگرم بر روی تخته می‌روند.