علي فرحي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ستاد مركزي ثبت‌نام در استان همدان برپا شده و در 19 شهرستان و منطقه استان نيز ستاد ثبت‌نام تشكيل شده است.

وی تنظيم شيوه‌نامه ثبت‌نام سال 92 را تأكيدي بر تحقق مطلوب نظام جديد آموزشي در راستاي طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش خواند و ابراز داشت‌: با توجه به اجراي سند تحول بنيادين، عناوين دوره‌هاي تحصيلي دچار تغيير شده اند.

وی با اشاره به شروع دوره ثبت‌نام دانش‌آموزان از پنجم خرداد ماه و ادامه آن تا تاريخ 15 تيرماه، افزود‌: كار ثبت‌نام دانش‌آموزان در سه هزار و 138 مدرسه استان براي ثبت‌نام در دوره‌هاي ابتدايي و متوسطه آغاز شده است.

دبير ستاد ثبت‌نام دانش‌آموزان استان همدان اجراي طرح 3-3 در دوره ابتدايي را براي نخستين بار دانست و اضافه كرد‌: ستاد طرح تحول استان اين موضوع را در دستوركار خود قرار داده است تا بعد از بررسي‌هاي لازم نيروي مورد نياز طرح 3-3 و مكان و آموزشگاه‌هاي مناسب اين طرح را فراهم کند.

فرحي از ثبت‌نام دانش‌آموزان ميان پايه در دوره‌هاي تحصيلي مختلف بدون حضور اوليا و دانش‌آموزان در مدارس دولتي سخن گفت و ادامه داد‌: امسال نيز همچون سال گذشته همه دانش‌آموزان از طريق سامانه الكترونيكي در مدارس ثبت‌نام مي‌شوند تا اطلاعات آماري روزانه، درصد ثبت‌نام و درصد تحقق اهداف را رصد و سياست مناسب را اتخاذ شود.

وي تنها جنبه متفاوت در ثبت‌نام نسبت به سال گذشته را كوتاه شدن دوره ثبت‌نام خواند و گفت‌: اين محدوديت باعث تنظيم يك بخشنامه استاني شد تا مديران دوره‌هاي تحصيلي مختلف در مدارس، همه روزه در ايام ثبت‌نام در ساعات اداري مشغول به انجام وظيفه و خدمات‌رساني باشند.

علي فرحي با اشاره به اجراي طرح سنجش سلامت دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي در سراسر استان افزود‌: دانش آموز پس از ثبت‌نام موقت، فرم سنجش را از مدرسه دريافت كرده و به يكي از 26 پايگاه سنجش مستقر در استان مراجعه نموده و بعد از تكميل فرم سنجش سلامت در مدرسه به صورت رسمي ثبت‌نام مي‌شود.

وي مدارس را به دو دسته دولتي و غيردولتي تقسيم بندي كرد و اظهار داشت‌: شهريه‌هاي ابلاغي از سوي مدارس غيردولتي زماني مصداق پيدا مي‌كند كه همه فعاليت‌هاي تعريف شده در مدارس در تابلويي در معرض ديد اوليا قرار بگيرد.