تعداد فرهنگسراهای شهرستان قدس پاسخگوی نیاز جوانان نیست

بهزاد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از وظایف ذاتی این سازمان، ساماندهی حوزه فرهنگی در شهر است که تاکنون در این زمینه اقدامات مطلوبی انجام شده است.

وی افزود: هم اکنون هفت مرکز فرهنگی در قالب فرهنگسرا و خانه فرهنگ در نقاط مختلف شهرستان قدس وجود دارد و دوره ها و نشستهای مختلفی در آنها برای شهروندان برگزار می شود.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به جمعیت بیش از 300 هزار نفری شهرستان قدس، این تعداد فرهنگسرا به هیچ وجه پاسخگوی نیاز جوانان نیست و باید تعداد آنها افزایش یابد.

برگزاری مسابقات کودکان آهنین در شهرستان قدس

لطفی ادامه داد: یکی از اقدامات مطلوب این سازمان که در سال گذشته نیز در شهرستان قدس انجام شد، برگزاری مسابقه کودکان آهنین است که در سال جاری نیز اجرا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس یادآور شد: این مسابقه برای کودکان 6 و 7 ساله در نیمه دوم سال جاری به میزبانی شهرستان قدس برگزار می شود.