به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار پلنتینگا از درسگفتارهای مطرح فلسفه دین در سطح بین المللی به شمار می رود.

این درسگفتار که با نام درسگفتار پلنتینگا شناخته می شود هر سال در فصل پاییز در دانشگاه نتردام آمریکا ارائه می شود. دانشگاه نتردام آمریکا با حضور فیلسوفانی چون آلوین پلنتینگا از دانشکده های مهم فلسفه دین در سطح بین المللی به شمار می رود.

سال گذشته این درسگفتار به موضوع "مرگ سقراط" پرداخته بود.

این درسگفتار موضوعی از فلسفه دین را به بحث و گفتگو می گذارد. در این درسگفتار موضوعی مشترک میان فلسفه تحلیلی و فلسفه دین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در درسگفتار امسال نیز پلنتینگا سخنرانی می کند.

آلوین پلنتینگا یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است. آثار پلنتینگا طیف وسیعی از موضوعات را در بر می‌گیرند، ولی سهم او در حوزه‌هایی چون متافیزیک، معرفت‌شناسی و به‌ویژه فلسفه دین بیشتر است. رویکرد او در فلسفه دین مبتنی بر اصول فلسفه تحلیلی است.

در سال 1980 میلادی نشریه تایم با بررسی فلسفه دین از پلنتینگا به عنوان برجسته‌ترین فیلسوف دین یاد کرده بود.

پلنتینگا در حال حاضر استاد دانشگاه نتردام است. او رئیس پیشین انجمن فلسفه امریکا و رئیس انجمن فیلسوفان مسیحی نیز بوده است. آرای پلنتینگا در ایران هم بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند، او حتی یک بار به ایران سفر هم کرده است.