۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا:

بروکسل هنوز شرایط واقعا بد اروپا را درک نکرده است/قدرت گرفتن جنبش های ضد اروپایی

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه بروکسل هنوز شرایط واقعا بد اروپا را درک نکرده است از قدرت گرفتن جنبش های ضد اروپایی خبر داده و درباره شرایط اقتصادی بسیاری از کشورهای این اتحادیه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نشریه "فوکوس"، " گونتر اوتینگر" کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در یک سخنرانی در اتاق بازرگانی آلمان-بلژیک-لوکزامبورگ درباره شرایط اقتصادی در کشورهای فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی شدیدا ابراز نگرانی کرد.

اوتینگر همچنین خاطر نشان کرد، این مسئله که در حال حاضر خیلی ها در اروپا هنوز بر این عقیده اند که همه چیز خوب پیش می رود نگران کننده است. بروکسل شرایط بد واقعی در این اتحادیه را هنوز  به اندازه کافی درک نکرده است.

وی افزود: اتحادیه اروپا به جای اینکه با بحران اقتصادی مبارزه کند خود را خوب جلوه داده و به عنوان یک مرکز آموزشی در دنیا عرضه می کند.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که  شرایط برخی کشورهای اروپایی که در اصل حکومت کردن در آنها به ندرت امکانپذیر است از جمله بلغارستان، رومانی و ایتالیا برای من نگران کننده است. این سبب شده است که در بسیاری از کشورهای اروپایی جنبش های ضد اروپایی قوی تر شوند.
اوتینگر همچنین درباره شرایط اقتصادی فرانسه ابراز نگرانی کرده و اظهار داشت آمادگی این کشور برای اجرای ضروریات صفر است.

