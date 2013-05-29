محلات قدیمی تبریز در قالب مستند معرفی می شوند

سید رضا علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محلات قدیمی تبریز با هدف معرفی مشاهیر، مکان ها و اتفاقات تاریخی آنها ، مستندسازی می شود.

وی هدف از مستند سازی محلات قدیمی تبریز را شناساندن شهر تبریز دانست و گفت: یکی از مهم ترین اهداف سازمان در تولید و مستند سازی محلات قدیمی تبریز معرفی شهر تبریز به توریست ها و مهمان های خارجی و داخلی است که اتفاقات تاریخی، مکان ها و مشاهیر آن را از مشروطیت و پس از آن به نمایش می گذارد.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری آذربایجان شرقی گفت: مستند محلات قدیمی تبریز به صورت محصولات فرهنگی در اختیار مجموعه ها، میراث فرهنگی های استان های مختلف کشور و کشورهای خارجی قرار می گیرد و به صورت رایگان نیز در سمینارهای مختلف برای معرفی تبریز توزیع می شود.

علوی با اشاره به مستند سازی محلات تبریز گفت: سال گذشته محله های امیرخیز، هکمآوار، شنب غازان و سرخاب یک مستند سازی شده و در دو هزار تیراژ به صورت محصولات فرهنگی به صورت رایگان توزیع شده است.

وی در ادامه گفت: محله های سرخاب دو، نوبر، ششگلان، راسته کوچه، باغمیشه و بیلانکوه، مارالان و حافظ، خیاوان، قره آغاج، لیلاوا، بارناوا، چرنداب، اهراب، کوچه باغ و شتربان تا پایان سال جاری تهیه و مستند سازی می شود.

مستند محلات قدیمی تبریز با تهیه کنندگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز و با تحقیق و کارگردانی نادر ساعی ور به مدت سی دقیقه تهیه و مستند سازی می شود.

در ساخت این مستند که به صورت کارشناس محور تهیه شده است از کتاب "شهر من تبریز" بهروز خاماچی بهره گیری شده است.