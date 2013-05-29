تهران به شهر تونل های شهری تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر،سید جعفر تشکری هاشمی افزود: طی سال های اخیر با توجه به مشکلاتی که در بخش مراودات بین المللی با آن مواجه هستیم، احداث تونل در کلان شهری همچون تهران جز با اراده شهردار تهران، همت نیروهای پر تلاش داخلی و زحمات مهندسان و کارگران پر توان شهرداری تهران به ثمر نمی‌رسید.وی با اعلام این که تونل رسالت در محل اتصال بزرگراه رسالت به بزرگراه حکیم در نواحی شمالی و مرکزی محدوده طرح ترافیک تهران، حرکت وسایل نقلیه در باندهای شمالی و جنوبی را به طور مجزا میسر ساخته، اظهار کرد: تونل توحید نیز که به عنوان یکی از شریان های اصلی شمالی- جنوبی در محدوده غرب تهران واقع شده، با اتصال دو بزرگراه شهید چمران و شهید نواب صفوی به یکدیگر، حرکتی روان را در این مسیر برای شهروندان میسر نموده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به احداث تونل نیایش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های شهری پایتخت، تصریح کرد: احداث تونلی به طول بیش از 10 کیلومتر در مدت زمانی کمتر از دو سال در لایه های زیرین سطح کلان شهر پر تراکم و پر ترافیکی همچون تهران، از نظر فنی و اجرایی یکی از سخت‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین پروژه‌های حمل و نقلی محسوب می‌شود.

وی مجموعه زیرگذر و تونل امیرکبیر را به دلیل قرار داشتن در مرز منطقه 12 در مرکز و منطقه 14 در شرق تهران به عنوان یک شاهراه مهم مرکزی در جهت کاهش بار ترافیک در پر رفت و آمدترین محدوده پایتخت را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: رویکرد نوین مدیریت شهری تهران برای توسعه شهر، استفاده از زیر سطح شهر به عنوان یک الگوی موفق اجرایی به منظور کاهش مشکلاتی است که روی سطح شهر وجود دارد.

مهندس تشکری هاشمی با بیان این‌ که اجرای چنین پروژه‌های عظیمی در داخل کشور نیازمند هزینه قابل توجهی است، خاطرنشان کرد: اگر چه یکپارچگی شبکه بزرگراهی از طریق اتصال بزرگراه‌های شهری به یکدیگر همواره ممکن است با چالش هایی همراه باشد اما اتلاف وقت میلیون‌ها شهروند در ترافیک و نیز آلودگی شدید هوای ناشی از تردد انبوه وسایل نقلیه، ایجاب می‌کند تا از حداکثر ظرفیت موجود در شهر برای حل مشکلات ترافیکی استفاده کنیم.

معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: در توسعه شهر و گسترش معابر شهری در تهران مانند بسیاری از کلان شهرهای پیشرفته جهان به جای روی سطح شهر، زیر سطح شهر مورد توجه قرار گرفته و با توجه به انبوه تونل های مترو و چندین تونل شهری که طی چند سال اخیر افتتاح شده اند، می توان گفت تهران به شهر تونل های شهری تبدیل شده است.