به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند "پس از نیم قرن زندگی" به تهیه‌کنندگی ارسلان امیری در حال تولید است. این مجموعه مستند، روایت تلاش و امید به زندگی شخصیت‌هایی است که با گذر از میان سالی و رسیدن به سالخوردگی همچنان پرتلاش و امیدوار مشغول به کار و فعالیت هستند.

تصویربرداری سه قسمت از این مجموعه در حال اتمام است. قسمت اول این مستند با عنوان "جناب آقای ساعتچی" به اشتیاق و کوشش و سماجت استادکار ساعت‌ساز 75 ساله، حاج محمد ساعتچی برای به راه انداختن مجدد ساعت قدیمی عمارت شمس العماره می‌پردازد که بیش از 80 سال است که از کار افتاده و دیگر کسی صدای زنگش را نشنیده است.

روایت مشاهده‌نگر دشواری های کار همراه با مشکل بیماری قلبی که آقای ساعتچی با آن دست و پنجه نرم می کند و نقبی به گذشته طرح روایی این فیلم است که با کارگردانی مهدی قوی زاد، روزهای پایانی تصویربرداری را سپری می کند.

"عمو یدالله و همسرش" قسمت دوم این مستند و روایت زندگی و ازدواج عمو یدالله است که در روستایی در اطراف تهران پرتلاش و امیدوار به کار باغداری مشغول است و علی رغم متروکه شدن روستا همراه با همسر جدیدش تصمیم دارند زمستان را نیز در روستا بگذرانند.

روایت زندگی این روزهای این زوج پا به سن گذاشته اما پرنشاط و دغدغه ها و آرزوهایشان موضوع این فیلم مستند سی دقیقه ای است که مرتضی زنجانی آن را کارگردانی کرده است. این قسمت از مجموعه در حال حاضر توسط ارسلان امیری در حال تدوین است.

مهدی فتحعلی لو در روستاهای اطراف خوی سومین قسمت از این مجموعه را با عنوان "نگهبان صخره‌های پیرکندی" به تصویر می‌کشد. روایت زندگی شبانه و روزانه آقا بهرام که شب‌ها به عنوان نگهبان در یک معدن سنگ مشغول به کار است و روزها در باغ و مزرعه خود به کار و فعالیت می پردازد موضوع این فیلم است. دشواری های کار و امید آقا بهرام به نتیجه دادن تلاش هایش در موفقیت فرزندان که در مرحله ی حساسی در زندگی شان قرار دارند و عملی کردن تصمیم برای توسعه مزرعه کشاورزی اش خط روایی این فیلم را تشکیل می دهد.

مجموعه "پس از نیم قرن زندگی" در مرحله اول تولید، در 10 قسمت 30 دقیقه ای در ایواره فیلم تهیه و به شبکه مستند ارائه خواهد شد. مرحله پژوهش چهار قسمت دیگر از این مجموعه مستند تلویزیونی به پایان رسیده و در مرحله پیش‌تولید قرار دارند که توسط مختار نامدار، آیدا پناهنده و عماد خدابخش کارگردانی خواهند شد.

