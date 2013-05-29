56 سارق در لرستان دستگیر شدند/ کشف 72 فقره سرقت

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی سرقتهای متوالی، طرح مبارزه با سارقان توسط ماموران پلیس آگاهی استان لرستان با همکاری ماموران کلانتریهای و پاسگاههای شهرستانها در دستور کار قرار گرفت و با تحقیقات گسترده 56 سارق در استان دستگیر شدند.

وی افزود: ماموران با کارهای اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی موفق شدند از تاریخ چهارم تا ششم خرداد ماه سالجاری 56 سارق خودرو، موتورسیکلت، منزل، مغازه، سیم برق، احشام و ... را در سطح استان شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان لرستان بیان داشت: سارقان در بازجویی اولیه به 72 فقره انواع سرقت اعتراف کرده و مقادیر زیادی اموال مسروقه از آنها کشف شد.

سردار علیزاده افزود: 56 سارق دستگیر شده همراه با پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

