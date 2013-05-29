روشنگری لازمه تحقق حماسه سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح چهارشنبه در ستاد انتخابات استان افزود: اين يکي از وظايف و مأموريتهاي دلسوزان نظام است تا با حضور در مساجد و در کنار مردم و جوانان به تشريح مباني انقلاب بپردازند و ترديدي نداشته باشيد که اگر نسل جوان ما شناخت دقيق ، عميق و درستي از مباني انقلاب بدست آورند ، در آينده هم با هيچ بن بستي مواجه نخواهيم شد و همواره در مسير پيش رفت گام بر مي داريم.

رئيس ستاد انتخابات استان در تشريح برنامه هاي تبليغاتي کانديداهاي شوراهاي شهر و روستا گفت :برابر دستورالعمل ابلاغي از ستاد انتخابات کشور ، کانديداهاي انتخابات شوراي شهر در هر ناحيه شهري تنها مي توانند يک ستاد تبليغاتي داير کنند.

وی با بيان اين موضوع خاطر نشان کرد :در چاپ بنر و عکس طبق دستور العمل ارسالي ، نبايد سايز بنرها از يک متر در 70 سانتي متر بيشتر شود و اين بنرها تنها بايد در مقابل ستاد هاي تبليغاتي کانديداها نصب شود.

وي ادامه داد: دستور العمل تبليغات ويژه انتخابات شوراهاي شهر و روستا پس از نهايي شدن اسامي کانديداها به آنها اعلام مي شود و آنها مي توانند در چهارچوب همين دستورالعمل به تبليغات ميداني بپردازند.

معاون سياسي امنيتي استاندار گفت : دشمن به دنبال ايجاد حس يأس و نااميدي در مردم است و دائماً در تبليغات رسانه اي خود سعي در القاي اين مطلب دارد که نظام جمهوري اسلامي وارد يک بحران جدي شده و براي گشايش اين بحران نياز به يک منجي دارد تا اين وضعيت را مديريت کند.

وي افزود : اين فضاي رسانه اي دشمن قبل از ثبت نام و احراز صلاحيتها توسط شوراي نگهبان کاملاً آشکار و مشهود بود و عده اي نيز در داخل با همسويي برنامه ريزي شده با غرب ، همين فضا را در جامعه تبليغ مي کردند.

جمشيدي تصريح کرد : تمام تلاش دشمن در طول اين 34 سال اين بوده که به ملت ما اين را بقبولاند که راه پيش رويتان به بن بست ختم خواهد شد و اگر بناست کشورتان پيشرفت کند بايد از مواضعتان عقب نشيني کرده و زير بليط امريکا و جهان استکبار زندگي کنيد.

جمشيدي يادآور شد : 22 بهمن سال 91 سخت ترين روزهاي مردم از نظر افزايش قيمتها و گراني آنهم در آستانه فصل خريدهاي عيد نوروز بود و همه دشمنان انتظار داشتند که درصد حضور مردم در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن با کاهش عمده اي مواجه شود اما برعکس شد.

وي ادامه داد : با تمام تبليغاتي که دشمن حتي از ماههاي قبل به راه انداخت ، ملت سرفراز و بصير ايران اسلامي با افزايش نزديک به 12 درصدي حضور ، نسبت به سالهاي قبل به ميدان آمدند و بار ديگر مهر خود را پاي انقلاب کوبيدند و با آرمانهاي امام راحل و انقلاب تجديد بيعت کردند.

جمشیدی با اشاره به بيانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مشارکت مردم در انتخابات خاطر نشان کرد : حماسه سياسي ملت در انتخابات ، بشارت دهنده دستاوردهاي بزرگ انقلاب خواهد بود و تحقق اين حماسه سبب خواهد شد دشمنان دست از تحليل هاي وهم آلود و خيالي خود بردارند و از طرفي هم مردم، با اميد و اقتدار در حوزه مديريت نظام اسلامي مشارکت خواهند داشت.

اجرای طرح حفاظتی و امنیتی انتخابات در گلستان

مديرکل امنيتي و انتظامي استانداري گلستان نیز در حاشیه این جلسه از اجراي طرح حفاظتي و امنيتي انتخابات با تائيد شوراي تامين استان خبر داد.

محمد ابراهيم کياپور گفت: با اجراي اين طرح تمام فعاليت هاي ستاد، کميته امنيت و اولويت هاي امنيتي شهرستان ها ضابطه مند و رصد مي شود.

وي با اشاره به اين که طرح حفاظتي و امنيتي انتخابات در شهرستان ها تحت نظر فرمانداري فعاليت مي کند، افزود: رصد کردن تمام اخبار سياسي، اقتصادي و فرهنگي و فعاليت تبليغاتي کانديداها و ستادهاي تبليغاتي از ديگر وظايف اين طرح مي باشد.

کياپور ادامه داد: در صورت وجود نارضايتي هاي اجتماعي و اقتصادي در گوشه اي از استان ، جلساتي با مسوولان مربوطه، برگزار و براي رفع آنها در حد امکان تلاش مي شود.

مديرکل امنيتي و انتظامي استانداري گلستان با اشاره به اينکه پيشگيري و پيش بيني بروز نارضايتي هاي اجتماعي از اقدامات اوليه در اين طرح بوده، افزود: با اجراي طرح حفاظتي و امنيتي انتخابات، مسايلي که در جريان انتخابات به موضوعي امنيتي تبديل شود، مورد بررسي قرار مي گيرد و بعد به شوراي امنيت کشور ارسال مي شود.