توقیف و جمع آوری 700 کیلوگرم رب گوجه فرنگی غیر استاندارد در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جلایر از شناسايي و توقيف كنسرو رب گوجه فرنگي غير استاندارد از مراكز عرضه و توزيع آذربايجان غربي خبر داد و افزود: در بازرسي هاي انجام شده از مراكز عرضه و توزيع، بيش از 700 كيلوگرم فرآورده كنسرو رب گوجه فرنگي بدون علامت استاندارد با نام هاي تجارتي رضايت، احمد و آيدا توقيف و جمع آوري شد.

وی اظهار داشت: به همين منظور و در راستاي صيانت از ايمني و سلامت اقتصادي مصرف كنندگان و ساير توزيع كنندگان مقيد به رعايت استاندارد و نيز حفظ حقوق آحاد جامعه 5 عرضه كننده متخلف برای تعقيب و مجازات به مراجع قضايي معرفي شدند.

مديركل استاندارد آذربايجان غربي از مصرف كنندگان درخواست كرد در صورت مشاهده هرگونه كالاي فاقد علامت استاندارد و بدون كيفيت ، شكايت خود را با مراجعه حضوري به اداره كل و يا از طريق سامانه الكترونيكي 1517 اعلام کنند.