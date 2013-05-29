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۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۲

جلایر خبر داد:

توقیف و جمع آوری 700 کیلوگرم رب گوجه فرنگی غیر استاندارد در آذربایجان غربی

توقیف و جمع آوری 700 کیلوگرم رب گوجه فرنگی غیر استاندارد در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی از توقیف و جمع آوری 700 کیلوگرم رب گوجه فرنگی غیر استاندارد در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جلایر از شناسايي و توقيف كنسرو رب گوجه فرنگي غير استاندارد از مراكز عرضه و توزيع آذربايجان غربي خبر داد و افزود: در بازرسي هاي انجام شده از مراكز عرضه و توزيع، بيش از 700 كيلوگرم فرآورده كنسرو رب گوجه فرنگي بدون علامت استاندارد با نام هاي تجارتي رضايت، احمد و آيدا توقيف و جمع آوري شد.

وی اظهار داشت: به همين منظور و در راستاي صيانت از ايمني و سلامت اقتصادي مصرف كنندگان و ساير توزيع كنندگان مقيد به رعايت استاندارد و نيز حفظ حقوق آحاد جامعه 5 عرضه كننده متخلف برای تعقيب و مجازات به مراجع قضايي معرفي شدند.

مديركل استاندارد آذربايجان غربي از مصرف كنندگان درخواست كرد در صورت مشاهده هرگونه كالاي فاقد علامت استاندارد و بدون كيفيت ، شكايت خود را با مراجعه حضوري به اداره كل و يا از طريق سامانه الكترونيكي 1517 اعلام کنند.

کد مطلب 2065790

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