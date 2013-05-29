اپيدمي دخانيات تا سال 2030 سالانه 8 ميليون نفر را خواهد کشت

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام دكتر جيهان طويلا آمده است: صنعت دخانيات توانسته سمي توليد كند كه روزانه نزديك به 16000 نفر و سالانه قريب به 6 ميليون نفر را از پاي در مي‌آورد، كه بيش از 600 هزار نفر آنها جان خود را براثر تنفس دود دست دوم سيگار از دست مي‌دهند. در نبود اقدام ما، اپيدمي دخانيات تا سال 2030 بيش از 8 ميليون نفر در سال را از پاي در خواهد آورد. بيش از 80 درصد اين گونه مرگ‌هاي قابل پيشگري، در ميان مردم كشورهاي با درآمد متوسط و كم، رخ خواهد داد.

بيماريهاي غيرواگير سبب 63 درصد از آمار مرگ ومير است و دخانيات عنوان بالاترين عامل خطرزا را داراست. تنها 6 درصد جمعيت جهان به طور كامل در مواجهه با شيوه‌هاي تبليغات، ترويج و حمايت‌هاي مالي صنعت دخانيات مصون هستند.

دهها سال است كه صنعت دخانيات با استفاده از تبليغات، ترويج و حمايت مالي براي اين محصول، جاذبه بوجود آورده و مي‌آورد. آنها با نمايش‌هاي اغواكننده، تصوير حقيقي بيماري، معلوليت و مرگ زود هنگام كه اين محصولات با خود همراه دارند را مخفي مي‌دارند.

شواهد نشان مي‌دهد كه در اين منطقه 15درصد نوجوانان بين 13 تا 15 سال، محصولي با آرم شركت دخانيات يا با برندهاي (نمانام) ديگر در دست دارند، كه 9 درصد آنها توسط شعب شركت دخانيات به طور رايگان در اختيارشان قرار مي‌گيرد. عليرغم مؤثر بودن ممنوعيت‌هاي فراگير، تنها 6 كشور از جمله ايران در ميان 23 كشور منطقه از مواجهه با شيوه‌هاي تبليغاتي دخانيات كاملاً مصون مانده‌اند.

ايران داراي قوانين حمايتي و مكانيزم همكاري بين‌بخشي براي اجراي بندهاي كنوانسيون كنترل دخانيات سازمان جهاني بهداشت مي‌باشد. بسيار خرسنديم كه يكي از اولويت‌هاي اصلي پنجمين برنامه پنج ساله توسعه ايران «دستيابي به بالاترين ميزان سلامتي» است كه اساس آن بر كاهش مصرف دخانيات هدف‌گذاري شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيز تا پايان برنامه 5 ساله توسعه (پايان اسفند 1394) كاهش 10 درصدي مصرف قليان و 1 درصدي مصرف سيگار را هدف قرار داده است.

به هرحال، همچنان شاهد بيماريهاي غيرواگير به عنوان بالاترين عامل مرگ و مير در كشور هستيم. همه مي‌دانيم كه يكي از عوامل اصلي اين گونه مرگ‌ها مصرف دخانيات است. از سال 1387 روند مصرف دخانيات در بزرگسالان اعم از زن و مرد رو به افزايش گذاشته است. از اين رو، ايران بايد به تقويت اقدامات پيشگيرانه، محدود كردن عرضه محصولات دخاني به هر شكل، ايجاد موانع براي دستيابي به ويژه براي نوجوانان و ترويج بيش از پيش سلامت در مقابله با دخانيات بپردازد.

قيمت و ماليات محصولات دخاني در ايران پايين است و در حال حاضر هيچ مالياتي براي خرده فروشي سيگار وجود ندارد. ايران بايد بر روي قوانين جديد مالياتي و قيمت‌ها با در نظر گرفتن تورم تلاش كند.

در پایان این پیام آمده است: يكي از چالشهاي اصلي مصرف دخانيات در ايران، گسترش استفاده از قليان در بين خانواده‌ها و جوانان براي پركردن اوقات فراغت در مكان‌هاي عمومي است. استفاده معمول از قليان تنها به سفره‌خانه‌ها و چاپخانه‌هاي سنتي محدود نشده، بلكه قليان به كافي شاپ‌ها، رستوران‌ها، پيك‌نيك‌هاي خانوادگي، پارك‌ها، مكان‌هاي تاريخي و ساير مكان‌هاي تفريحي نيز كشيده شده است. بازنگري استراتژي در مسير اجرايي نمودن اعمال قانون و مقررات و تداوم آن از اهميت بالايي برخوردار است. مي‌توان با تلاش جمعي، مداخلات موثر بخشهاي مختلف، يكپارچگي منابع و افزايش آگاهي عمومي، به اين مهم دست پيدا كرد.