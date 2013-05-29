17 دستگاه تردد شمار در جاده های چهارمحال و بختیاری نصب شد

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نصب 17 دستگاه تردد شمار در جاده های چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: هم اکنون با اقدامات انجام شده توسط راه و شهرسازی بسیاری از نقاط حادثه خیز جاده های چهارمحال و بختیاری رفع شده است.
وی گفت: دستگاه تردد شمار برای مدیریت بهتر راهها استفاده می شود و با آمار درست می توان بسیاری از مشکلات را در حوزه جاده ای رفع کرد.
وی تصریح کرد: با داشتن آمارها و گزارشهای مربوط به تردد خودرو در جاده های این استان می تواند در تمام حوزه ها برنامه ریزی انجام گیرد و سازمان می تواند آمار را برای برسی و برنامه ریزی در اختیار سازمانها و نهادهای تخصصی و علمی قرار دهد.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای چهارمحال و بختیاری یادآور شد: سامانه تردد شمار می تواند اطلاعاتی مانند تعداد خودروهای عبوری، میانگین، بیشترین و کمترین سرعت وسایل نقلیه، فواصل میان خودروها و در حالتهای خاص دسته بندی وسایل نقلیه به کلاسهای مختلف را بیان کند.
