تقویت روحیه جمعی مردم لازمه تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی، با بیان اینکه در طول 35 سال گذشته، حضور مردم در صحنههای مختلف، ضامن اقتدار نظام بوده است افزود: یکی از مواردی که نشان از حضور مردم در صحنه است استقبال روستائیان برای عضویت در شوراهای اسلامی روستایی است که این امر نشان میدهد توقعات این قشر بالا رفته و به دنبال رشد و توسعه منطقه زندگیشان هستند.
وی ادامه داد: طبق تدبیر مقام معظم رهبری امسال به نام سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" نامگذاری شده که انتخابات مصداق تحقق حماسه سیاسی است و رهبر معظم انقلاب در این زمینه تمام موارد لازم را بیان فرمودند و باید برای تحقق آن تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب انتخابات اندیشیده شود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به برنامهریزیهای دشمنان برای انتخابات در ایران، گفت: اولین هدف دشمن عدم برگزاری انتخابات یا دیر هنگام برگزار شدن آن بود و وقتی به این هدف نرسیدند رسانههای بیگانه با سیاهنمایی سعی در کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه دارند.
حجتالاسلام خاتمی در ادامه با اشاره به سخنرانیهای صورت گرفته از سوی کاندیداها، افزود: بسیاری از سیاهنماییها برخی از کاندیداها برای حذف رقیب است و این افراد دقت نمیکنند که خروجی این تخریب و سیاهنماییها به ضرر نظام تمام شده و موجب تضعیف چهره مردم سالاری دینی میشود.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان و امام جمعه زنجان افزود: خوشبختانه دستگاههای قضایی، امنیتی، انتظامی و نظارتی استان گامهای خوبی در زمینه برگزاری انتخابات برداشتهاند ودرحال حاضر وظیفه ما تقویت روحیه امید و تشویق به مشارکت حداکثری مردم است و در این راستا باید با تدبیر و سعه صدر زمینههایی که باعث کاستن استقبال عمومی میشود، را از بین برد.
حجتالاسلام خاتمی با اشاره به اینکه تمهیدات و ارتقا ساز و کارهای لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه بسیار تاثیرگذار است افزود: همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف به ویژه امنیتی در برگزاری بهتر و مناسب انتخابات اهمیت ویژه ای دارد.
