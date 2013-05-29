نامزدهاي رياست جمهوري اخلاق را سرلوحه برنامه هاي تبليغاتي خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سيد علي اكبر طاهايي بعد از ظهر چهارشنبه در ديدار با رئیس و معاونين دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي ساري به ارتقاي اين مركز علمي در دولت هاي نهم و دهم اشاره کرد.

وی افزود: اقدامات خوبي براي ارتقاي دانشگاه هاي استان برداشته شد اما براي رسيدن به جايگاه واقعي بايد همت مضاعف بر توان علمي اساتيد و دانشجويان مازندران بیشتر شود.

استاندار مازندران با اشاره به نامگذاري دهه عدالت و پيشرفت از سوي مقام معظم رهبري تصريح كرد: نقد منصفانه دولت زماني است كه در كنار ضعف ها ، به نقاط قوت دولت نهم و دهم نيز اشاره شود و منتقد در هر مقام و شرايط همه دستاوردهاي نظام را براي حفظ جايگاه و يا كسب راي مخدوش نكنند.

طاهایی افزود: از دانشگاهيان انتظار دارم دستاوردهاي دولت در نظام آموزش عالي استان كه در بسياري از امور جهش چشمگيري داشت، در قضاوت ها و بررسي هاي خود مد نظر داشته باشند.

وی، از دانشگاهيان مازندران خواست با دعوت از كانديداي رياست جمهوري به دانشگاه خود، برنامه هاي آنان براي اداره كشور را واكاوي كنند و در عين حال عنوان داشت: نامزدهاي رياست جمهوري شور انتخاباتي ايجادشده در جامعه را با بداخلاقي و وارونه جلوه دادن اقدامات دولت كمرنگ نكنند.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 24 خرداد در ایران اسلامی برگزار می شود.