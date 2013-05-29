قم در توسعه فضاهای ورزشی روند خوبی داشته است/ احداث سالن 4500 نفره امام رضا (ع) در قم

عباس جهان بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در کنار توجه ویژه ای که به ابعاد قهرمانی، همگانی، آموزشی و فرهنگی ورزش داریم و برای تامین نیازهای جوانان قمی تلاش می کنیم، نگاه ما به توسعه فضاهای ورزشی نیز خاص و ویژه است.

نظارت جدی بر نحوه صحیح احداث طرح های عمرانی ورزش در قم

وی در ادامه با اشاره به بازديد از آخرين وضعيت پيشرفت طرح هاي عمراني ورزشی در قم، بیان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر چند طرح ورزشی به صورت همزمان در قم در دست احداث هستند، به اتفاق همکاران خود در دفتر فني اين اداره كل بازدید و نظارت کاملی بر روند اجرای آنها داریم تا به موقع احداث و برای بهره برداری در اختیار مردم ورزش دوست قم قرار بگیرند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم عنوان داشت: مجموعه ورزشي نارنج در شهرک پرديسان قم یکی از طرح های جدیدی است که در سال 1389 به سرانه فضاهای ورزشی قم افزوده شده و علاوه بر یک باب سالنی و همچنین فضاهای متعدد روباز ورزشی که هم اکنون مورد استفاده مردم ورزش دوست قم قرار می گیرند، یک باب سالن ورزشی دیگر نیز در این مجموعه در دست احداث است که به زودی در برای استفاده عموم ورزش دوستان این شهرک مورد بهره برداری قرار می گیرد.

لزوم حمایت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی وزارت ورزش از پروژه های ورزشی قم

وی یاد آور شد: همچنین با توجه به اهميت بزرگترين مجموعه ورزشي شهر قم، از سال 1390 احداث زمين چمن مصنوعي زیبا و مجهزی را در مجموعه ورزشي شهيد حيدريان قم آغاز کرده ایم که این طرح مراحل پایانی اجرا را سپری می کند و به زودی افتتاح خواهد شد.

جهان بینی همچنين به سالن ورزشي 4500 نفره امام رضا (ع) اشاره کرد و عنوان داشت: روند احداث و تكميل اين پروژه ورزشي بزرگ نیز كه عمليات اجرايي آن از سال 1388 آغاز شده است همچنان ادامه دارد و امیدوارم با حمایت های عزیزانمان در شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به زودی شاهد تکمیل این پروژه نیز باشیم.

مدير كل ورزش و جوانان استان قم از اجرای سه طرح ورزشی جدید در مجموعه ورزشي جواد الائمه منطقه نيروگاه قم نیز خبر داد و بیان کرد: پیشرفت پروژه‌هاي در دست احداث و همچنين سالن در حال تجهيز شهداي نيروگاه روند خوبی دارد.

