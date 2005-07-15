سعيد جليلي: سياست خارجي دولت آينده تهديد زدائي باشد نه تنش زدايي

به گزارش خبرنگارسياسي"مهر"، دكترسعيد جليلي دردومين روزهمايش دولت آينده انتظارات ورويكردها كه به همت جنبش عدالتخواه دانشجويي دردانشكده فني دانشگاه تهران برگزارشد، گفت: بدون انديشه سياسي و بدون آنكه پايه هاي اين انديشه رامشخص كرده باشيم نمي توانيم وارد ساحت سياست شويم و بديهي است كه روي انديشه كساني مي توان حساب باز كرد كه انديشه آنان از يك سري پايه و اصولي برخوردار باشد.

وي افزود: مسائلي همچون اصول زدايي و يا انديشه زدائي كه به عنوان يك اصل در سياست خارجي مطرح مي شود، به هيچ وجه معنا ندارد؛ سياست خارجي را نمي توانيم از انديشه ، آرمان و ايدئولوژي جدا كنيم، چون سياست خارجي بدون اين پايه ها ديگر معنا نخواهد داشت.

جليلي تصريح كرد: بايد اصول اجرائي شود و لازمه عمل كردن به اصول،"باور داشتن" به اين اصول است و به همين دليل ما معتقديم كه در بحث هايي مانند حقوق بشر، حقوق زن و امثال اينها ما بايد مدعي باشيم، نه اين كه در جايگاه متهم قرار بگيريم چون مثلا اگر انها 100 سال است كه براي زن حقي قائل شده اند، ما 1400 سال است كه فرياد دفاع از حقوق زنان را سرداده ايم.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين كه كارگزاران حكومت بايد به اصول و پايه ها اعتقاد و باور داشته باشند، گفت: مسئولي كه به اصول و پايه هاي خودمان را باور نداشته باشد، درعرصه هاي مختلف چون عرصه مهم سياست خارجي، به جاي حضوري فعال، حضوري منفعل خواهد داشت و به جاي اينكه با تكيه بر اصول، مدعي باشد، همواره متهم خواهد بود و اگر خيلي توانمند باشد، فقط بتواند از خود دفاع كند.

وي با بيان اينكه انتخابات اخير فرصت جديدي را در پيش روي ايران گشود، افزود: اگر انتخابات را به نمايشگاهي از انديشه ها تشبيه كنيم، در اين انتخابات در رقابت بين انديشه ها و رويكردها، رويكردي مورد توجه مردم قرار گرفت كه در انديشه خود دچار حركت ها و اعوجاجات كاربكاتورگونه نبود و موافقين و مخالفين متفق القول بودند كه اين كانديدا فيلم بازي نكرد.

دكتر جليلي با اشاره به اين نكته كه سياست خارجي منفعل در كشور ما بايد به يك سياست خارجي فعال تبديل شود، گفت: بحث امروز بحث تغيير در سياست خارجي نيست چون اين سياست در سطحي كلان تر از دولت مشخص مي شود.

وي افز.د: يكي از آسيب هاي عرصه سياست خارجي و ديپلماسي كشورمان اين بود كه اگر در حال موضوعي ناتوان بوديم، خيلي راحت هزينه كرديم و از اصول خودمان گذشتيم و مطمئنا روي چنين رويكردي نمي توان نام ديپلماسي نهاد ، چون ديپلماسي قوي آن است كه بيشترين استفاده را از ظرفيت ها و موقعيت هاي به وجود آمده ببرد و بتواند مولفه هاي قدرت را به شكل تاثيرگذار و اثباتي به منطقه ظهور برساند.

اين استاد دانشگاه، تهديدزدائي و فرصت سازي را دو عنصر كليدي يك سياست خارجي فعال دانست و تصريح كرد: مقابله اي كه امروز عليه ما در حال شكل گرفتن است، مقابله اي نرم افزاري است و اين كه ما فقط به فكر دفع امواج باشيم فكري سطحي است، چرا كه ما هم بايد بتوانيم روي موج سوار شويم و هم حتي بتوانيم خودمان موج ايجاد كنيم.

جليلي در پايان با استناد به مواد مختلف NPT و تخلفات تعدد كشورهاي اروپائي و آمريكا و اسرائيل، تصريح كرد: در پرونده هسته اي، كساني كه ما را در مقام اتهام قرار دادند، خودشان بايد در مقام اتهام قرار مي گرفتند اما امروز ما در موضع اتهام هستيم و مطمئن باشيد اگر رويكردي فعال نداشته باشيم نمي توانيم از فرصت ها به خوبي استفاده كنيم.