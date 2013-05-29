نشست راهبردی دختران با حضور 50 تشکل فعال در مشهد برگزار می شود

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست راهبردی دختران در خراسان رضوی با حضور اساتید توانمند استانی و تشکل های فعال دختران برگزار می شود.

وی افزود: در این طرح 50 تشکل فعال در حوزه دختران شناسایی و یک دوره آموزشی جهت توانمند سازی آنها با حضور اساتید توانمند استانی برگزار می شود.

وی توضیح داد: "آسیب شناسی فعالیت های تشکل های دختران "توسط استاد معماریانی و طالبیان، "مبانی اسلامی درتربیت دختران" توسط ابوالفضل موسوی و "مدیریت فرهنگی "توسط سعید قاسمی ارائه و همچنین هم اندیشی مخاطبان در قالب کمیسیون ها برگزار می شود.

حجت الاسلام فاطمی افزود: دعوت از متفکران و اهل نظر و برگزاری اتاق فکر جمعیت بانوان فرهیخته برای ارائه سرفصل ها ، دعوت از مدیران تشکل های دختران مشهد جهت توجیه طرح و جلب مشارکت و نظر سنجی و نیاز سنجی از آنها، برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی تهیه مدیران تشکل های دختران ، احصاء فعالیت ها و موارد فرهنگی قابل ملاحظه در طرح توسط کارشناسان، برگزاری همایش با حضور فعالان فرهنگی تشکل ها و حمایت از 6 تشکل برتر از جمله اقداماتی است که در برای توانمند سازی دختران استان انجام می شود.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به اهمیت دختران در جامعه اسلامی و لزوم برنامه ریزی برای آنان در این نشست ها به راهکارهای مناسب در راستای تربیت مناسب و پرورش دینی دختران دست پیدا کنیم.