۸ خرداد ۱۳۹۲، ۲۲:۰۵

توسط تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛

نشست راهبردی دختران با حضور 50 تشکل فعال در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری نشست راهبردی دختران خراسان رضوی با شرکت 50 تشکل فعال در مشهد خبر داد.

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست راهبردی دختران در خراسان رضوی با حضور اساتید توانمند استانی و تشکل های فعال دختران برگزار می شود.

وی افزود: در این طرح 50 تشکل فعال در حوزه دختران شناسایی و یک دوره آموزشی جهت توانمند سازی آنها با حضور اساتید توانمند استانی برگزار می شود.

وی توضیح داد: "آسیب شناسی فعالیت های تشکل های دختران "توسط استاد معماریانی و طالبیان، "مبانی اسلامی درتربیت دختران" توسط ابوالفضل موسوی و "مدیریت فرهنگی "توسط سعید قاسمی ارائه و همچنین هم اندیشی مخاطبان در قالب کمیسیون ها برگزار می شود.

حجت الاسلام فاطمی افزود: دعوت از متفکران و اهل نظر و برگزاری اتاق فکر جمعیت بانوان فرهیخته برای ارائه سرفصل ها ، دعوت از مدیران تشکل های دختران مشهد جهت توجیه طرح و جلب مشارکت و نظر سنجی و نیاز سنجی از آنها، برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی تهیه مدیران تشکل های دختران ، احصاء فعالیت ها و موارد فرهنگی قابل ملاحظه در طرح توسط کارشناسان، برگزاری همایش با حضور فعالان فرهنگی تشکل ها و حمایت از 6 تشکل برتر از جمله اقداماتی است که در برای توانمند سازی دختران استان انجام می شود.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به اهمیت دختران در جامعه اسلامی و لزوم برنامه ریزی برای آنان در این نشست ها به راهکارهای مناسب در راستای تربیت مناسب و پرورش دینی دختران دست پیدا کنیم.

