بیمارستان 10 تختخوابی شهرستان کنارک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهرعلی نیکزاد که به منظور افتتاح بیش از 18 پروژه عمرانی و راهسازی صبح امروز از طریق فرودگاه چابهار وارد سیستان و بلوچستان شد، بیمارستان 10 تختخوابی شهرستان کنارک را افتتاح کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در حاشیه افتتاح و بهره برداری از این مرکز درمانی گفت: بیمارستان کنارک به عنوان یکی از آرزو های دیرینه مردم این منطقه دارای یک هزار و 440 متر مربع مساحت و دارای بخش های ویژه جراحی، بستری، زنان، رادیولوژی، دندانپزشكي، آزمايشگاه خون، اتاق عمل زايمان، كلينيك تخصصي تأسيساتی از جمله سيستم پكيج، يونيت، موتورخانه و سيستم تصفيه فاضلاب است.

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با مهر افزود: عمليات بيمارستان 10 تختخوابي كنارك با هدف خدمات رساني هر چه بهتر به مردم اين شهرستان توسط اين اداره كل از سال87 آغاز و تا كنون18 هزار و 989 ميليون ريال برای آن هزينه شده است.



