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۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

گلرو:

600 خدمت الکترونیک در خراسان جنوبی ارائه می شود

600 خدمت الکترونیک در خراسان جنوبی ارائه می شود

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی از ارائه 600 خدمت الکترونیکی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گلرو پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان، اظهارداشت: هم اکنون 600 خدمت الکترونیکی به شهروندان استان ارانه می شود.

وی از کسب رتبه نخست استانداری خراسان جنوبي حائز در حوزه دولت الکتروینک خبر داد و گفت: در این راستا این استان رتبه اول جشنواره ملي فناوري اطلاعات كشور را از آن خود کرده است.

به گفته وی در اين جشنواره از بين  یک هزار و 300 دستگاه اجرايي،سازمان ها، شركت ها و افرادي كه بيشترين فعاليت را در راستاي ارائه خدمات و محتوا در قالب فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور داشته اند استانداري خراسان جنوبي به عنوان استان برتر در اين زمينه معرفي شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی افزود: در این راستا خدمات دولت الکترونیک از 50 به بیش از 100  نوع خدمت در این استان افزایش یافته است.

گلرو عنوان کرد: طراحی بانک های اطلاعاتی، تدوین سند جامع فناوری اطلاعات استان و توسعه کمی و کیفی شبکه دولت را از عوامل موثر در انتخاب استان به عنوان استان برتر کشور در حوزه الکترونیک است.

وی ادامه داد: برای توسعه کمی و کیفی شبکه دولت در استان تعداد دستگاه ها از 45 دستگاه به 130 دستگاه اجرایی افزایش یافته است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: بسترسازی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در استان برای 23 دستگاه اجرایی متصل به شبکه دولت و راه اندازی آزمایشگاه آپا از دیگر خدمات ارائه شده در استان در راستای دولت الکترونیک است.

کد مطلب 2066478

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