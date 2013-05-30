600 خدمت الکترونیک در خراسان جنوبی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گلرو پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان، اظهارداشت: هم اکنون 600 خدمت الکترونیکی به شهروندان استان ارانه می شود.

وی از کسب رتبه نخست استانداری خراسان جنوبي حائز در حوزه دولت الکتروینک خبر داد و گفت: در این راستا این استان رتبه اول جشنواره ملي فناوري اطلاعات كشور را از آن خود کرده است.

به گفته وی در اين جشنواره از بين یک هزار و 300 دستگاه اجرايي،سازمان ها، شركت ها و افرادي كه بيشترين فعاليت را در راستاي ارائه خدمات و محتوا در قالب فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور داشته اند استانداري خراسان جنوبي به عنوان استان برتر در اين زمينه معرفي شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی افزود: در این راستا خدمات دولت الکترونیک از 50 به بیش از 100 نوع خدمت در این استان افزایش یافته است.

گلرو عنوان کرد: طراحی بانک های اطلاعاتی، تدوین سند جامع فناوری اطلاعات استان و توسعه کمی و کیفی شبکه دولت را از عوامل موثر در انتخاب استان به عنوان استان برتر کشور در حوزه الکترونیک است.

وی ادامه داد: برای توسعه کمی و کیفی شبکه دولت در استان تعداد دستگاه ها از 45 دستگاه به 130 دستگاه اجرایی افزایش یافته است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: بسترسازی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در استان برای 23 دستگاه اجرایی متصل به شبکه دولت و راه اندازی آزمایشگاه آپا از دیگر خدمات ارائه شده در استان در راستای دولت الکترونیک است.