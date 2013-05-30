تجهیز فرودگاه زنجان نیازمند 200 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید شجاعییگانه ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح توسعه ضلع شمالی ترمینال فرودگاه زنجان با بیان اینکه انجام پروازهای خارجی از این فرودگاه، افتخاری بزرگ برای استان بهشمار میرود افزود: با توجه به امکانات موجود در فرودگاه زنجان، به راحتی میتوانیم میزبان همه هموطنان برای انجام پروازهای داخلی و خارجی بهویژه پرواز حج تمتع باشیم که امیدواریم با مساعدت مسئولان، این مهم به تحقق بیانجامد، چرا که تا به امروز هیچ مشکلی در زمینه انجام پروازها از فرودگاه زنجان به وجود نیامده است.
وی ادامه داد: بیتردید باید از فرصت و ظرفیتی که در این زمینه فراهم شده، به نحو مطلوب استفاده کرد، چرا که بسیاری از استانها که سابقهای بس طولانی نسبت به استان زنجان دارند، از این ظرفیت برخوردار نیستند، لذا تلاش همه عوامل حاضر در فرودگاه زنجان این است که بتوانند از این ظرفیت به دست آمده برای خدماترسانی به مردم استان و حتی سایر هموطنانمان به نحو مطلوب استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای زنجان نیز با اشاره به اینکه فرودگاه زنجان در آستانه پنجمین سال فعالیت خود قرار دارد، افزود: فرودگاه زنجان در ابتدای فعالیت خود فقط میزبان پروازهای مشهد مقدس بود، اما امروز با فراهم شدن همه زیرساختها در این فرودگاه و نیز اخذ مجوز مرز هوایی، شاهد انجام پروازهای خارجی هستیم که خوشبختانه این مهم تا به امروز برکات زیادی را برای استان به همراه داشته است.
محمدمهدی احمدیان با بیان اینکه با یادآوری اینکه سالن خروجی، یکی از نیازهای اصلی حال حاضر فرودگاه زنجان بهشمار میرود، تصریح کرد: طراحی ایجاد این سالن در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد اجرای فونداسیون این سالن هستیم. از طرفی بنا داریم جهت فراهم کردن شرایط تسهیل برای مسافران، ضلع شرقی ترمینال را نیز به بهرهبرداری برسانیم که در همین راستا سالن انتظار ضلع شمالی فرودگاه به وسعت 600 مترمربع با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سازمان همیاری به بهرهبرداری رسید.
وی با تأکید بر اینکه تداوم پرواز از فرودگاه زنجان به مدت پنج سال متوالی، یک موفقیت بزرگ برای استان در این زمینه تلقی میشود، اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به زیرساختهایی که فرودگاه زنجان چه در زمینه خود فرودگاه و چه در بحث هواپیما از آن برخوردار است، باعث شده است که نه تنها شاهد استقبال هماستانیها از پروازها به مدت 5 سال متوالی باشیم، بلکه سایر هموطنانمان نیز تمایل زیادی در طول این سالها برای انجام پرواز از فرودگاه زنجان به دلیل کیفیت بالای هواپیمایی که از این فرودگاه پرواز میکند، نشان دادهاند.
زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه زنجان گفت: برای تجهیز فرودگاه زنجان به 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.
به گزارش خبرنگار مهر، جمشید شجاعییگانه ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح توسعه ضلع شمالی ترمینال فرودگاه زنجان با بیان اینکه انجام پروازهای خارجی از این فرودگاه، افتخاری بزرگ برای استان بهشمار میرود افزود: با توجه به امکانات موجود در فرودگاه زنجان، به راحتی میتوانیم میزبان همه هموطنان برای انجام پروازهای داخلی و خارجی بهویژه پرواز حج تمتع باشیم که امیدواریم با مساعدت مسئولان، این مهم به تحقق بیانجامد، چرا که تا به امروز هیچ مشکلی در زمینه انجام پروازها از فرودگاه زنجان به وجود نیامده است.
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