ورزشکاران در جذب مردم برای حضور حداکثری در انتخابات پیشگام شوند

به گزارش خبرنگار مهرحجت الاسلام احد آزادی خواه بعد از ظهر پنجشنبه در همایش حماسه سیاسی ورزشکاران در انتخابات در ملایر اظهار داشت: دین مبین اسلام در حوزه ورزش بهترین دستورات را داشته و مردم را به امر ورزش فرا خوانده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان ورزش را روح شادابی و نشاط در جامعه برشمرد و گفت: با ورزش می توان دیگر برنامه های فرهنگی و اجتماعی را در جامعه پیش برد.

وی ورزشکاران را جز اقشار تاثیر گذار و الگو در جامعه عنوان کرد و افزود: یک ورزشکار باید با اخلاق اسلامی تاثیر بسزایی در دیگر اقشار جامعه داشته باشد.

حجت الاسلام آزاد ی خواه گفت: با این نگاه که امروز، روز آفریدن حماسه سیاسی در کشوراست، باید حرکت کرد و ورزشکاران در این زمینه باید پیشگام شوند.

وی ابراز داشت: همه اقشار تاثیر گذار در جامعه از جمله ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان روحانیون فرهیختگان و دانشگاهیان، هیات مذهبی و غیره که تاثیر گذار هستند باید در عرصه انتخابات حضور پر رنگ داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان یادآور شد: انتخابات سرنوشت ساز 24 خرداد بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و حضور حداکثری موید این انتخابات است.

وی ایجاد انگیزه و ایجاد تلنگر از سوی ورزشکاران را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات خواستار شد و گفت: حضور پر رنگ شما تشویق و ترغیب سایر اقشار برای حضور حداکثری است.

حجت الاسلام آزادی خواه در ادامه انتخاب اصلح را مهمترن ارزش در انتخابات برشمرد و گفت: آگاهی و بصیرت در انتخاب اصلح راه روشن و برای آینده کشور ترسیم خواهد کرد.

در ادامه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملایر نیز افزود: این همایش به منظور آگاهی و حضور حماسی ورزشکاران با حضور 400 نفر از قهرمانان، ورزشکاران ، مربیان و هیات ورزشی برگزار شده است.

مهدی رضایی در پایان هدف از این همایش را تشویق و ترغیب بیشتر ورزشکاران برای حضور در انتخابات برشمرد و گفت: فردا نیز نظیر چنین همایشی در زوخانه پوریای ولی ملایر برگزار خواهد شد.