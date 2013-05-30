مصرف انرژی در ایران 5 برابر کشورهای صنعتی دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر از ملایر صادق تابع جماعت بعد از ظهر پنجشنبه در اولین همایش ملی مکانیک و انرژی در دانشگاه ملایر با اشاره به اینکه بیشتر مشکلات امروز ما مربوط به مصرف بالای انرژی است، افزود: بیش از 95 درصد زندگی و اقتصاد کشور تحت اشعاع انرژی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در کشور ما مصرف انرژی به صورت بی رویه است، افزود: ما طبق استانداردهای جهانی مصرف نداریم.

عضوهئیت علمی دانشگاه امیر کبیر تهران عنوان کرد: مصرف انرژی در کشور ما پنج برابر سایر کشورهای صنعتی دنیا است و ما از این نظر غیر استاندارد هستیم.

وی در ادامه گفت: دیگر موضوع مطرح در کشور انتشار آلاینده ها از جمله گازهای گلخانه ای از طریق سیستم های حرارتی است که از طریق سوخت و احتراق انرژی تولید می کنند که در این زمینه نیز ما در کشور استاندار نیستیم.

وی افزود: هدف ما از برگزاری این همایشه هشدارمصرف بالای انرژی، دادن اطلاعات و داد ها و ارائه اطلاعات کاربردی و کارشناسانه در خصوص استفاده درست از انرژی و کااهش آلاینده ها و گازهای گلخانه بوده است.

تابع جماعت بیان کرد: مصرف درست انرژی باید با برنامه ریزی و کار کارشناسی جلو برود و همه مردم و هر کس در هر جا و هر جایگاهی که است می تواند در کاهش مصرف انرژی دخیل باشد.

وی در ادامه گفت: مدیران و برنامه ریزان و طراحان سیستم های حرارتی و تولید انرژی باید در زمینه طرح هایی که به جامعه و برای استفاده در انرژی ارائه می دهند استاداردهای لازم را در نظر بگیرند.

وی افزود: طراحان باید طرح هایی را ارائه دهند که از نظر کاربردی بهتر و در واقع مصرف انرژی کمتری را داشته باشد.

عضوهئیت علمی دانشگاه امیر کبیر تهران ابراز داشت: همه ما باید نسبت به مصرف انرژی در کشور حساس باشیم چرا که این منابع از آن همه است و آیندگان نیز حق استفاده از انرژی ها را دارند.

وی افزود: طرحی که امروز در دنیا برای استفاده بهتر از انرژی ارائه شده طرحی نوبه نام فن آوری هایکات است که بر اساس آن مصرف انرژی درست و بهینه مورد توجه است.

وی گفت: این طرح نیز بین هفت تا هشت سال است که در کشور ما نیز کاربرد داشت و در حال حاضر بخش صنعت و به تازگی وزارت نفت نیز با حمایت از این طرح توانسته اند گام های بزرگی در مصرف بهینه انرژی داشته باشند.

تابع جماعت بیان کرد: امروز رشته مکانیک یکی از پر کاربردتربن رشته های روز دنیاست که در کشور ما نیز از جایگاه بالایی برخوردار است.

وی گفت: دانشجویان این رشته نیز در مقاطع مختلف در بحث مصرف انرژی و ارائه طرحی نو توانسته اند موفق عمل کنند.

وی در پایان افزود: امیدواریم بتوانیم با برگزاری برنامه های پروهشی و همایش های مختلف در راستای استفاده درست از منابع انرژی در کشور گام های بزرگی برداریم.