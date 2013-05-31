آمل بیشترین پایگاه های مقاومت مازندران را دارد

سرهنگ پاسدار محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تعداد کل بسیجیان شهرستان آمل، حدود 50 هزار نفر نیروهای واکنش سریع هستند که برای انجام هر نوع ماموریت محوله از سوی سپاه ناحیه شهرستان به صورت آماده باش کامل هستند.

وی افزود: هم اکنون تعداد پایگاه های مقاومت بسیج در سطح روستاها و مناطق این شهرستان به 435 واحد افزایش یافته و آمل از این نظر دومین شهرستان در مازندران است.

کرمی، افزایش ایجاد پایگاههای مقاومت بسیج در محلات و بخش هایی از این شهرستان را از اولویت های سپاه ناحیه در سالجاری دانست و اضافه کرد: برای سالجاری، ایجاد 20 پایگاه جدید در محلات شهری و در قالب اصناف شهرستان در برنامه کاری سپاه ناحیه آمل قرار دارد.

وی یادآورشد: برای ایجاد پایگاه های مقاومت بسیج در محلات و یا واحدهای تولیدی و یا صنفی حداقل به 70 متر مربع فضای فیزیکی است و برای تجهیز با حدود 100 میلیون ريال به نوع ماموریت و فعالیت پایگاه کمک مالی خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه آمل یادآورشد: سالانه حداقل به طور میانگین 50 پایگاه مقاومت بسیج در شهرستان آمل 10 تا 50 میلیون ريال کمک مالی از سپاه شهرستان برای فعالیت های مختلف فرهنگی، هنری و آموزشی داده می شود.

وی، از ساماندهی حدود 120 هزار نفر از اقشار مختلف این شهرستان در واحدهای زیر مجموعه این فرماندهی خبر داد.

کرمی گفت: این تعداد در قالب 12حوزه مقاومت بسیج برداران و پنج حوزه مقاومت خواهران سازماندهی شدند.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.