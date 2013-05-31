11هزار فقره کارت درمانی برای بیماران نیازمند خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پنج شنبه شب در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان، با اشاره به اینکه در بحث درمان اقدامات شاخصی در استان صورت گرفته است، اظهارداشت: مباحث درمانی بیماران نیازمند از مهمترین مشکلات مردم بوده که با صدور کارتهای درمانی این مشکلات کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه 20 هزار و 800 کارت درمان در کشور برای بیماران نیازمند صادر شده است، افزود: از این تعداد 11 هزار و 300 فقره کارت درمانی برای بیماران نیازمند این استان صادر شده است.

رشید با بیان اینکه 500 هزار نامه در سفرهای ریاست جمهوری از مردم جمع آوری شده است، افزود: طی این مدت چهار میلیارد و 500 میلیون تومان به مردم استان کمک شده است.

وی خراسان جنوبی را جزو سه استان برتر كشور در زمينه مبارزه با مواد مخدر دانست و عنوان کرد: در این راستا از هفت برنامه اجرایی شده در طرح تحول اجتماعی و فرهنگی، این استان در چهار برنامه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده از سال 84 تاکنون در این استان، افزود: توزیع سهام عدالت در این استان بسیار خوب بوده و این استان در این زمینه در بین استانهای کشور از وضعیت بهتری برخوردار است.

افزایش سهم ارزش افزوده خراسان جنوبی به هشت درصد

رشید با اشاره به اینکه در سال 84 سهم ارزش افزوده استان پنج درصد ارزش افزوده کشور بوده است، بیان داشت: امسال این رقم به هشت درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به وجود بازارچه های مرزی و نقش آن در توسعه اقتصادی استان، عنوان کرد: حجم مبادلات بازرگانی بازارچه میل 78 در سال گذشته 380 ميليون دلار بوده است.

رشید همچنین تخصیص 60 میلیارد تومان اعتبار به عمران شهری و روستایی استان در سال گذشته را از مهمترین اقدامات انجام شده در استان دانست و تصریح کرد: این اعتبار در بخش های مختلف روستایی و شهری هزینه می شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این استان از امن ترین استانهای کشور در کنار کشور ناامن افغانستان است، یادآور شد: در این راستا مرزبانی این استان در زمینه امنیت مرزها رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.