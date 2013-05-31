جدول قیمت سکه و ارز در پنجشنبه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در روز پنجشنبه یک میلیون و 318 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 275 هزار تومان، نیم سکه 702 هزار تومان، ربع سکه 427 هزار تومان و گرمی 300 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 125 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1413 دلار است.
فعالان بازار ارز، نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 615 تومان، هر یورو را 4 هزار و 720 تومان، هر پوند را 5 هزار و 530 تومان و هر درهم امارات را 995 تومان اعلام کردند.
|نوع سکه
|پنجشنبه- قیمت (تومان)
|چهارشنبه - قیمت (تومان)
|سکهتمامطرحجدید
|1318000
|1319000
|سکه تمام طرحقدیم
|1275000
|1290000
|نیم سکه
|702000
|710000
|ربع سکه
|427000
|432000
|1 گرمی
|300000
|303000
|هر گرمطلای18عیار
|125000
|124000
|نوع ارز
|دلار آمریکا
|3615
|3650
|یورو
|4720
|4750
|پوند انگلیس
|5530
|5550
|درهم امارات
|995
|1000
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