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۱۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱

جدول قیمت سکه و ارز در پنجشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در پنجشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز پنجشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در روز پنجشنبه یک میلیون و 318 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 275 هزار تومان، نیم سکه 702 هزار تومان، ربع سکه 427 هزار تومان و گرمی 300 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 125 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1413 دلار است.

فعالان بازار ارز، نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 615 تومان، هر یورو را 4 هزار و 720 تومان، هر پوند را 5 هزار و 530 تومان و هر درهم امارات را 995 تومان اعلام کردند.

 

جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه پنجشنبه- قیمت (تومان) چهارشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1318000 1319000
سکه تمام طرح‌قدیم 1275000 1290000
نیم سکه 702000 710000
ربع سکه 427000 432000
1 گرمی 300000 303000
هر گرم‌طلای18عیار 125000 124000
نوع ارز    
دلار آمریکا 3615 3650
یورو 4720 4750
پوند انگلیس 5530 5550
درهم امارات 995 1000

 

 

 

 

کد مطلب 2066712

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