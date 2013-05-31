جدول قیمت سکه و ارز در پنجشنبه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در روز پنجشنبه یک میلیون و 318 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 275 هزار تومان، نیم سکه 702 هزار تومان، ربع سکه 427 هزار تومان و گرمی 300 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 125 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1413 دلار است.

فعالان بازار ارز، نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 615 تومان، هر یورو را 4 هزار و 720 تومان، هر پوند را 5 هزار و 530 تومان و هر درهم امارات را 995 تومان اعلام کردند.