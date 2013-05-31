برداشت 25 تن گل خشک گاوزبان در بهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قنبری افزود: برداشت گیاه دارویی گل گاو زبان از 15 اردیبهشت ماه امسال در اراضی شیبدار منطقه هزار جریب بهشهر آغاز و تا پایان خرداد ماه امسال ادامه خواهد داشت.



وی پیش بینی کرد: از 70 هکتار اراضی تحت کشت گل گاو زبان این شهرستان در سال جاری بالغ بر 25 تن گل خشک شده گل گاو زبان برداشت شود.

نشا مکانیزه در 38 هزار اراضی شالیزاری مازندران

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از انجام نشا مکانیزه برنج در بیش از 38 هزار و 712 هکتار از اراضی شالیزاری مازندران خبر داد.



یحیی ابطالی اظهار داشت: تاکنون در سطح بالغ بر 218 هزار هکتار از اراضی شالیزاری مازندران عملیات شخم و شیار، 217 هزار هکتار آب تخت اولیه و 220 هزار هکتار خزانه گیری و بذر پاشی صورت گرفته است.



وی با بیان اینکه مجموع سطوح بیمه زراعت این محصول تاکنون بالغ بر 36 هزار هکتار بوده، سطح کل نشا مکانیزه اراضی شالیزاری استان را بالغ بر 155 هزار هکتار اعلام داشت که از این میزان 38 هزار هکتار بصورت نشا مکانیزه مابقی سنتی بوده است.

آغاز عملیات رهاسازی زنبور تریکوگراما در گلوگاه



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از آغاز رهاسازی زنبور تریکوگراما در اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.



علی طاهری امیری افزود: به منظور کاهش مصرف بی رویه سموم شیمیایی و کاهش آلودگی زیست محیطی در اراضی شالیزاری این شهرستان عملیات رهاسازی زنبور تریکوگراما از اول خرداد ماه امسال در شهرستان گلوگاه آغاز شده و بمدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برای مبارزه با نسل اول آفت ساقه خوار برنج در سطح 750 هکتار در خزانه ها و مزارع شالیزاری نصب تریکوکارت انجام خواهد گرفت.