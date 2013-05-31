برخورد قانونی با پیکهای موتوری غیر مجاز  در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ساجدی‌نیا افزود: با توجه به وضعیت نابسامان تردد موتورسیکلت در تهران که گروهی از آن‌ها را راکبان پیک‌ها تشکیل می‌دهند، سامان‌بخشی به پیک‌های موتوری مورد تاکید پلیس است.

وی که در دیدار با رییس هیات مدیره، مدیرعامل و معاونان شرکت پیک بادپا سخن می‌گفت، اظهار کرد: پیک‌های موتوری ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی باید دارای یونیفرم مشخص و کلاه ایمنی استاندارد باشند و در ارائه خدمات حمل و نقل به شهروندان از بارنامه معتبر استفاده نمایند.

سردار ساجدی‌نیا برگزاری کلاس‌های آموزشی برای راکبان موتورسیکلت‌ها از جمله پیک‌های موتوری را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: باید با ساماندهی پیک‌های موتوری متفرقه نظم بخشی را در ارائه این گونه خدمات به شهروندان از طریق پیک بادپا در یک دوره زمانی مشخص اجرایی کنیم.

وی با اعلام ضرورت نظارت ستادی پیک بادپا بر عملکرد شعب و کنترل ناوگان در زمینه نحوه بارگیری و تخلیه بار، محل توقف و نظم و انظباط در تردد، اضافه کرد: ارائه استاندارد ظاهری ناوگان موتوری، پوشش یکسان و استاندارد موتورسواران و رعایت قوانین و مقررات باید مورد دقت مضاعف قرار گیرد.

سردار ساجدی‌نیا با تاکید بر برخورد قانونی با پیک‌های موتوری غیر مجاز و فاقد پروانه تخصصی فعالیت از شهرداری تهران، گفت: با شرکت‌هایی که با استفاده غیر مجاز از آرم و علامت شرکت‌های معتبر باعث بروز بی‌اعتمادی و نارضایتی در میان شهروندان می‌شوند، برابر قانون اقدام خواهیم کرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در این دیدار از نمونه‌ای از موتورسیکلت‌های جدید پیک‌بادپا و نیز لباس فرم یکسان و کلاه ایمنی استاندارد ویژه موتورسواران پیک بادپا بازدید کرد و تسریع در استفاده این تجهیزات جدید در شعب پیک بادپا در کوتاه‌ترین زمان ممکن را مورد تاکید قرار داد.

پیش از سخنان سردار ساجدی‌نیا، مهندس مصطفی درویشی مدیرعامل شرکت پیک بادپا با ارائه گزارشی از وضعیت موجود خدمات این مجموعه، اقدامات پیش‌بینی شده به منظور ارتقای کیفی و کمی ناوگان موتوری پیک بادپا در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان را تشریح کرد.