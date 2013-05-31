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۱۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۲

بختیاری:

پروژه‌های خیرساز خوبی در خرم‌دره بهره‌برداری شده است

پروژه‌های خیرساز خوبی در خرم‌دره بهره‌برداری شده است

خرمدره - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش خرم‌دره گفت: پروژه‌های خیرساز خوبی در خرم‌دره به بهره‌برداری رسیده است.

احمد بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر ، با اشاره به احداث پروژه سالن چند منظوره اندیشه افزود: این پروژه با 600 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارهای استانی احداث شد.

وی، اظهار داشت: عملیات احداث این پروژه در سال 86 آغاز و در سال 88 به پایان رسید.

مدیر آموزش و پرورش خرم‌دره افزود: دبیرستان 4 کلاسه خیرساز سوکهریز نیز در سال 86 احداث و در سال 88 مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

بختیاری، به دبیرستان چهار کلاسه خیرساز قلعه حسینیه اشاره کرد و گفت: عملیات احداث این پروژه در سال 86 و با اعتباری بالغ بر یک هزار و 100 میلیون ریال آغاز و در سال 89 به اتمام رسید.

وی، با اشاره به پروژه مدرسه پیش دانشگاهی الزهرا(س) تصریح کرد: این پروژه با اعتبار 2 هزار و 500 میلیون ریال از محل نوسازی مورد احداث قرار گرفت.

مدیر آموزش و پرورش خرمدره تاکید کرد: عملیات احداث این پروژه در سال 84 آغاز و در سال 86 به پایان رسید.

بختیاری،با بیان اینکه مدرسه کار ودانش بنت‌الهدی نیز با اعتبار 3 هزار میلیون ریال احداث شد، گفت: این مدرسه در سال 86 مورد افتتاح و بهره‌برداری قرا گرفت.

وی، با اشاره به پروژه هنرستان کار و دانش حدید خرم‌دره گفت: این پروژه با اعتبار 3 هزار میلیون ریال در سال 86 افتتاح شد.

مدیر آموزش و پرورش خرمدره ، افزود: سالن ورزشی اندیشه نیز با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال از سال 84 احداث و در سال 86 مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

بختیاری ، با بیان اینکه مدرسه راهنما 10 کلاسه حامد اکبری نیز در سال 86 مورد بهره‌برداری قرار گرفت، گفت: این پروژه با اعتبار 2 هزار و 500 میلیون ریال در سال 86 افتتاح شد.

وی، به پروژه نماز خانه هنرستان شهید رجایی خرم‌دره اشاره کرد و یادآورشد: این پروژه با اعتبار 450 میلیون ریال در سال 88 مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

کد مطلب 2066815

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