  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۷

در مراسم ارتحال امام خمينی (ره) 

دانشگاه علوم پزشکی ایران 4 بيمارستان صحرايی برپا می‌کند

دانشگاه علوم پزشکی ایران 4 بيمارستان صحرايی برپا می‌کند

دانشگاه علوم پزشکی ایران در مراسم ارتحال امام خمينی (ره) با همکاری ارتش، شهرداری تهران و بسيج جامعه پزشکی 4 بيمارستان صحرايی برپا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این بیمارستان های صحرایی برای امدادرسانی در مراسم بيست و چهارمين سالگرد ارتحال امام خمينی (ره) احداث می شود و در کنار آن 20 کمپ درمانگاهی و استقرار 300 آمبولانس در نظر گرفته شده است.

در این بيمارستان های صحرايی خدمات امدادی و درمانی بصورت رایگان به زائرین ارائه می شود.

همچنین استقرار 20 کمپ درمانگاهی در اضلاع حرم و استقرار 300 دستگاه آمبولانس در محدوده حرم مطهر شامل 5 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 15 دستگاه موتور آمبولانس و 280 آمبولانس سواری بخش ديگری از برنامه امداد و نجات در این مراسم است.

به منظور برگزاري هرچه بهتر مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني ( ره )  و لزوم ارائه خدمات بهداشتي درماني مناسب به شركت كنندگان در مراسم، توان و امكانات دارویي، تجهيزاتي، پشتيباني و نيروهاي پزشكي و پرستاري بيمارستان حضرت رسول اكرم ( ص) و بيمارستانهاي شهداي هفتم تير و فيروزآبادي مورد استفاده قرار می گیرد.

کد مطلب 2066914

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