حضور در انتخابات مظهر اقتدار و نمايش حمايت مردم از نظام اسلامي است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: حضور و مشاركت گسترده مردم در انتخابات زمينه را براي افزايش اقتدار نظام اسلامي در تمامي عرصه ها فراهم مي كند و به همين دليل همه ما وظيفه داريم كه در اين انتخابات حضور داشته باشيم.

وي ادامه داد: برگزاري انتخابات نماد دمكراسي در جمهوري اسلامي ايران است و به همين دليل نيز مردم بايد حضور حماسي خود و بهترين انتخاب زمينه را براي رسيدن به توسعه و پيشرفت بيشتر كشور فراهم كنند.

نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري يادآور شد: زماني كه مردم حضور حماسي در صحنه داشته باشند دشمن نيز نمي تواند در مقابل نظام ايستادگي كند و به همين دليل حضور مردم در انتخابات از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است.

وي با بيان اينكه رئيس جمهور بعدي بايد مشكلات مردم را در كوتاهترين زمان ممكن رفع كند، بيان كرد: متاسفانه بيكاري و گراني به مشكل اصلي مردم تبديل شده است و رفع اين دو مشكل بايد به عنوان اولويت اصلي در دستور كار رئيس جمهور بعدي قرار گيرد.

ماموستا مجتهدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به امنيت كنوني نظام اسلامي افزود: امنيت كنوني ايران اسلامي به بركت حضور مردم در صحنه به دست آمده و همه ما بايد به بهترين شكل ممكن در راستاي حفظ اين امنيت در صحنه حضور داشته باشيم.

وي در پايان سخنان خود در خطبه هاي نماز جمعه سنندج گفت: جمهوري اسلامي ايراني در شرايطي از امنيت پايدار برخوردار است كه در كشورهاي منطقه ناامني هاي گسترده اي وجود دارد و بايد مسئولان و مديران نيز در سايه اين امنيت به بهترين شكل ممكن خدمتگذار مردم باشند.

قبل از خطبه هاي نماز جمعه امروز سنندج ايرج حسن زاده رئيس ستاد انتخابات استان كردستان گزارشي از روند برگزاري انتخابات در اين استان را ارائه كرد و از مردم براي حضور گسترده در انتخابات دعوت كرد.