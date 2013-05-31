بهره مندی 1600 مددجوی قائم شهری از خدمات بیمه ای کمیته امداد

سید زين‌‌ العابدين پرواسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات امداد قائم شهر در بیمه تامین اجتماعی اظهار داشت: 470 نفر از زنان سرپرست خانوار و هزار و 173 نفر از مجریان طرحهای اشتغال تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وی مبلغ هزینه شده برای بیمه تامین اجتماعی را دو میلیارد و 223 میلیون ریال اعلام کرد.

پرواسی به اقدامات انجام شده عمرانی امداد در حوزه ساخت مسکن به مددجویان اشاره کرد و افرود: طرحهای عمرانی امداد شامل احداث، تعمیر و نوسازی مسکن که برای اجرای این طرحها سه میلیارد ریال هزینه شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) قائم شهر با اشاره به ورود امداد به مباحث بهداشت و درمان مدد جویان، تعداد مددجوی بیمه شده در قائم شهر را دو هزار و 715 نفر اعلام کرد و گفت: 200 کودک زیر شش سال قائم شهری تحت حمایت این نهاد هستند و برای درمان کودکان زیر شش سال، یک میلیارد و 215 میلیون ریال هزینه شد.



وی بیان داشت: کمبته امداد شهرستان اقدامات حمایتی شامل پرداخت وام قرض‌ الحسنه، به 736 نفر به میزان 5.9 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

پرواسی از تهیه جهیزیه برای 169 نوعروس با هزینه یک میلیارد و 886 میلیون ریال خبر داد و گفت: تماس باسامانه صدقه تلفنی در قائم شهر 5 هزار و 68 مورد انجام شد که 11 میلیون و 65 هزار و 250 میلیون ریال در این بخش به امداد کمک شد.



وی میزان درآمدهای مردمی كميته امداد قائم شهر در سرفصل مختلف را در سال گذشته،29 میلیارد و 781 میلیون و 812 هزار و 128 ریال اعلام کرد.