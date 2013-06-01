برگزاری جشن پایان نشا کشاورزان مازندرانی/ پیش بینی برداشت 1.5 میلیون تن شلتوک برنج در استان

به گزارش خبرنگار مهر، شالیکاران مازندرانی کار نشا برنج را به طور رسمی از نیمه دوم فروردین ماه آغاز و اوایل خردادماه و پایان کشت این محصول در دومین سال متوالی این جشن را روز جمعه در آمل برگزار کردند.

نوای دلنشین طبل و سرنا سرآغاز دومین جشن نشا در مازندران بود که به طبع آن کاروان شادی در محوطه بزرگ مراسم همراه با دختران و زنان ملبس به لباس محلی و مجمعه شیرینی به سر و هدایا به سمت قطعه شالیزاری نمادین در روستای مزرس آمل رفتند تا پایان نشا شالی را به شالیکاران تبریک گفته و آرزوی سالی سرشار از خیر و برکت و شادی را برایشان آرزو کردند.

اجرای نشاسری، نشا سما، نشا پلا، عروسی نمادین سنتی با لباس محلی، سرنا نوازی، کشتی محلی، بازی های محلی، موسیقی و قرائت اشعار محلی، تهیه و توزیع آش دوغ از مهم ترین برنامه های اجرا شده در دومین جشن نشا مازندران در شهرستان آمل بود.

حضور برخی افراد به عنوان میهمان از شهرستانهای دیگر مازندران و استانهای دیگر در این مراسم سبب استقبال زیاد وپرشکوه تر شدن جشن نشاء در آمل شده بود.

دبیر اجرایی جشن نشا مازندران گفت: این مراسم سنتی با همکاری انجمن فرهنگی و هنری پارپیرار و دیگر انجمن های بومی و محلی مازندران با هدف ایجاد نشاط و احیای فرهنگ کار ونیز آشنایی نسل جوان مازندران با فعالیت های گذشتگان در زمینه شالیکاری برگزار شد.

خسرو علیزاده‌ هشتلی افزود: اجرای برنامه های پیش بینی شده در جشن نشاء در دهه های گذشته در زمان پس از پایان نشاشالی در مازندران مرسوم بوده و متاسفانه در سالهای اخیر به فراموشی سپرده شد.

وی ادامه داد: نیاکان ما با برگزاری این جشن ها، روح همت و یگپارچکی را تا امروز زنده نگه داشته اند.

علیزاده هشتلی با اشاره به اهمیت حفظ ارزش های بومی و محلی افزود : امروز باید بیش از پیش فضا و محیط را برای احیای فرهنگ بومی در زندگی جدید ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه نخستین مراسم جشن پایان محصول برنج نیز در روستای آسیاب سر محمودآباد برگزار شده بود، یادآور شد: انجمن فرهنگی و هنری پارپیرار و دیگر انجمن های بومی ومحلی مازندران دومین دوره جشن برداشت برنج را امسال در یکی از روستاهای مازندران برگزار خواهد کرد.

در سال زراعی امسال در بیش از 221 هزار هکتار از شالیراز مازندران شالی کشت شد و پیش بینی می شود حدود یک میلیون و 450 هزار تن شلتوک برداشت شود.

مازندران با 44 درصد تولید برنج رتبه نخست این محصول را در کشور دارد.