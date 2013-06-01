مردم به قانون شکنان اقبال نشان ندهند

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر داوطلبان را سرآمدان جامعه دانست و اظهار داشت: نامزدها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و با عملکرد صحیح خود در تبلیغات با اخلاق مداری، رعایت اصول و قواعد را به مردم هم آموزش دهند.
وی با تاکید بر فعالیت داوطلبان در چارچوب قانون با توصیه به آنها افزود: از افراط و تفریط در تبلیغات خودداری کرده و از تخریب رقبای دیگر پرهیز کنند و قانون را ملاک عمل خود قرار دهند.
مطالعه دقیق برنامه ها و مدارک تحصیلی نامزدها
این مسئول در توصیه ای به مردم اضافه کرد: مردم با مطالعه دقیق برنامه ها و مدارک تحصیلی نامزدها به آنها رای بدهند و کسانی را که بداخلاقی کرده و قواعد و قوانین را رعایت نمی کنند و عملکرد دیگران را زیر سوال می برند اقبال خوش نشان ندهند و افراد قانونمدار و وفادار به نظام و ولایت و دارای برنامه کاری رای دهند.
نکو با بیان اینکه مواردی تخلف از پرند گزارش شده و افراد تذکر دریافت کرده و در این خصوص قول مراعات داده اند، هشدار داد: نامزدها دقت کنند تخلفات آنها در هیات های نظارت و اجرایی مطرح می شود و در صورت لزوم با آنها برخورد قانونی خواهد شد بنابراین از هم اکنون معیارهای قانونی را رعایت کرده و در چارچوب قانون حرکت کنند.
پرند - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با اشاره به آغاز تبلیغات داوطلبان شورای شهر گفت: مردم با مطالعه برنامه های نامزدها به آنها رای بدهند و به کسانی که قواعد و قوانین را رعایت نمی کنند، اقبال نشان ندهند.
ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر داوطلبان را سرآمدان جامعه دانست و اظهار داشت: نامزدها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و با عملکرد صحیح خود در تبلیغات با اخلاق مداری، رعایت اصول و قواعد را به مردم هم آموزش دهند.
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