برنامه وزارت نفت برای طراحی و ساخت 6 نوع توربین گازی

به گزارش خبرنگار مهر توربین گازی، یک ماشین دوار است که بر اساس انرژی گازهای ناشی از احتراق کار می‌کند. هر توربین گاز شامل یک کمپرسور برای فشرده کردن هوا، یک محفظه احتراق برای مخلوط کردن هوا با سوخت و محترق‌کردن آن و یک توربین برای تبدیل کردن انرژی گازهای داغ و فشرده به انرژی مکانیکی است.

بخشی از انرژی مکانیکی تولید شده در توربین صرف چرخاندن کمپرسور خود توربین شده و باقی انرژی، بسته به کاربرد توربین گاز، ممکن است ژنراتور برق را بچرخاند (توربوژنراتور)، به هوا سرعت دهد (توربوجت و توربوفن) و یا مستقیما به همان صورت مصرف شود (توربوشفت، توربوپراپ و توربوفن).

این نوع موتورها در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارد و در صنعت نفت در انتقال نفت نقش موثری را ایفا می‌کند که در این راستا وزارت نفت با شرکت‌های سازنده توربین‌های گازی و دانشگاه‌های صنعتی اقدام به تدوین نقشه راه برای این موتورها کرده است.

اهداف نقشه راهبردی توربین گازی



محمدرضا مقدم- معاون پژوهشی وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نیازهای بخش صنعت نفت به توربین‌های گازی برای انتقال منابع نفتی، افزود: در حال حاضر حدود 6 شرکت سازنده توربین‌های گازی در کشور موجود است.

وی با بیان اینکه در بخش صنعت نفت توربین‌های گازی یک تا 40 مگاوات نیاز است، اظهار داشت: در این راستا با حضور شرکت‌های سازنده توربین‌های گازی، صنایع هوایی و دانشگاه‌های صنعتی اقدام به تدوین نقشه راه در این زمینه کردیم.

مقدم با بیان اینکه در این نقشه تقسیم کاری در زمینه طراحی و ساخت توربین‌های گازی انجام شده است، ادامه داد: در این نقشه راه، راهبردهایی برای دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت توربین‌های گازی یک، 5، 12، 16، 25 و 40 مگاواتی در نظر گرفته شده است.

معاون پژوهشی وزارت نفت با اشاره به وضعیت کشور در خصوص فناوری‌های توربین گازی، یادآور شد: در زمینه طراحی و ساخت توربین گازی 25 مگاوات به موفقیت‌های خوبی دست یافتیم و با تدوین این نقشه ضمن آنکه نقشه راهبردی برای تعمیق فناوری در اختیار داریم، قادر به تولید محصول نیز هستیم.

وی تولید توربین‌ گازی به برند ایرانی را از اهداف این نقشه ذکر کرد و ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از توربین‌های گازی از سوی شرکت‌های توربوکمپرسور نفت (OTC) و شرکت مپنا تولید و نصب شده است و در آینده انتظار داریم که قادر به تولید این موتورها با برند ایرانی باشیم.

امضای قراردادی برای ساخت توبین 5 مگاوات



مقدم همچنین از امضای قرار داد طراحی و ساخت توربین گازی با شرکت‌های فعال در این زمینه خبر داد و خاطر نشان کرد: با امضای این قرار داد مقرر شد تا در جهت طراحی و ساخت توربین‌های 5 و 25 مگاوات اقدام شود.

مشارکت دانشگاه‌ها

معاون پژوهشی وزارت نفت با تاکید بر اینکه در کلیه طرح‌ها و پروژه‌های وزارت نفت دانشگاه‌ها به عنوان مراکز تحقیقاتی و فناوری حضور دارند، اضافه کرد: در بخش ساخت توربین‌های گازی 5 و 25 مگاواتی نیز مجموعه‌ای از دانشگاه‌های فنی کشور به عنوان همکاری علمی و هم در بخش نظارت مشارکت دارند.