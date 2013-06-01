بخش گتاب بابل صاحب اداره مستقل ثبت احوال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی صبح شنبه در جلسه شورای اداری ثبت احوال مازندران در بابل اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان بابل باسه اداره در بابل، بندپی غربی و شرقی و سه نمایندگی در بخش های بابلکنار، گتاب و لاله آباد مشغول خدمات رسانی سجلی به شهروندان این منطقه است.

وی افزود: به مناسبت میلاد امیرالمومنان (ع) با موافقت سازمان ثبت احوال کشور، نمایندگی ثبت اجوال بخش گتاب به اداره ثبت احوال تبدیل شده که به زودی افتتاح می شود.

مدیرکل ثبت احوال مازندران بیان داشت: با پیگیری های صورت گرفته مسئولان شهرستانی و نمایندگان مجلس، شهرستان بابل به فرمانداری ویژه ارتقا یافته که ضروری است دستگاههای اداری با ارتقا ظرفیت خود متناب با آن خدمات رسانی شایسته به مردم را معمول دارند.

ملکی از عدم اتمام پروژه ساختمان ثبت احوال بندپی شرقی، عدم تکمیل اداره ثبت احوال بندپی غربی و رفع نقایص اداره ثبت احوال شهرستان بابل مواردی را ارائه و خواستار تخصیص اعتبار لازم در این خصوص از سوی مسئولان استانی شد.

تحول در ثبت احوال

حسین نیازآذری، دبیر مجمع نمایندگان مازندران و نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی تحولات ثبت احوال در عرصه خدمت رسانی به مردم را بی نظیر دانست و از فعالان این حوزه به عنوان مرزبانان شایسته هویتی تجلیل کرد.

وی ارتقای کیفی خدمت رسانی و گسترش ساختار فیزیکی فضا و نیروی انسانی را از توقعات و مطالبات منطقی مردم شهرستان دانست و اظهار امیدواری کرد به لطف الهی ثمرات و برکات خدمت کردن بهینه موجب شیرینی کام مردم شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی از مدیران شهرستانی مربوطه خواست عنایت خاص به شهرستان ویژه بابل از جمله اداره ثبت احوال بابل داشته باشند.

توسعه متوازن در شهرهای مازندران

سید عیسی هاشمی حیدری، معاون عمرانی استانداری مازندران نیز گفت: در رشد و توسعه شهرستان بابل شاهد فعالیت خوب نمایندگان این شهرستان بودیم که در سفر ریاست جمهوری این شهرستان به صورت فرمانداری ویژه درآمد که باید مطالبات مردم را متناسب با شان آنها و شهرستان ویژه عملی کنیم.

وی با اعلام اینکه به دنبال توسعه آرمانی هستیم به استفاده از فناوریها و تکنولوژی در ارائه خدمات اشاره کرد و افزود: مکانیزه کردن کارها به بهبود فرآیند کار، تسهیل و سرعت بخشی در خدمات رسانی، کاهش مراجعه مردم و در نتیجه رضایت ارباب رجوع منجر می شود که شاهد آن در ثبت احوال هستیم.

هاشمی، قول مساعد تخصیص اعتبار لازم به نیازمندیهای اعلام شده از قبیل توسعه فضای اداری اداره ثبت احوال شهرستان ویژه بابل و تکمیل پروژه ساختمانی اداره ثبت اجوال بندپی شرقی و غربی را داده است.

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.