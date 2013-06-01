رضا غلامي خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سياست شوراي اسلامي شهر همدان در بخش فرهنگي و اجتماعي در ساخت فرهنگسراها و سالن‌هاي ورزشي برنامه ريزي شده است.

وی اظهار داشت: هم اكنون 32 زمين آماده احداث طرح‌هاي مصوب شده فرهنگي و اجتماعي شورای اسلامی شهر همدان است.

خجسته با بیان اینکه در بحث ورزش حساب ویژه ای در زمینه فوتبال محلات در همدان باز شد، گفت: قریب به 100 تیم در این زمینه شکل گرفت که هر تیم حدود 50 نفر را مشغول کرده است.

وی اظهار داشت: شوراي شهر همدان نگاه ويژه به توسعه ورزش در محلات داشته و با فراهم ساختن زيرساخت‌هاي لازم در گسترش ورزش همگاني و محلات برنامه ريزي كرده است.

رضا غلامي خجسته افزود: ساخت فرهنگسراها، پايگاه‌هاي بسيج، پارك محلات، پاركينگ و سالن‌هاي ورزشي مورد توجه ويژه اعضاي شوراي اسلامي شهر همدان در سال‌هاي اخير بوده است.

وی با تاکید بر توجه به 74 محله در همدان برای اچرای برنامه های فرهنگی، اظهار داشت: شوراياران نيز نقش بسزايي در كمك به اجراي اين طرح‌ها داشته‌اند به طوري كه هشت قطعه زمين از سوي شوراياران براي اجرا و ساخت طرح‌هايي نظير فرهنگسرا اختصاص يافته است.

وي يادآور شد: امسال نيز 20 زمين آماده احداث برای طرح‌هاي مصوب داريم كه 10 زمين كلنگ زني شده و 10 زمين ديگر نيز در حال سپري شدن مراحل اداري و اجرايي است.