ایران کشور اصلی و هدف اقلیم کردستان عراق برای مبادلات اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ مصطفی به همراه هیئت اقتصادی اقلیم کردستان عراق در دیدار با مسئولان استان کردستان اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف دارای تجربه و در منطقه صاحب نظر است و با توجه به علاقه مردم اقلیم با ایرانیان، تمام تلاش خود را برای توسعه مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران بکار خواهیم گرفت.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و تصمیمات مسئولان سیاسی و اقتصادی بخش دولتی و فعالان خصوصی اقلیم کردستان عراق، تلاش خواهیم کرد مبادلات اصلی خود را با جمهوری اسلامی داشته باشیم و روز به روز به آن رونق ببخشیم.

رئیس اتحادیه واردات و صادرات اقلیم کردستان عراق ادامه داد: دو طرف ایرانی و عراقی باید با فراهم کردن زیرساخت های لازم و رفع موانع و مشکلات شرایط رشد و توسعه مبادلات اقتصادی را در مرزهای رسمی کردستان ایران فراهم کنند.

شیخ مصطفی با اشاره به قوانین حاکم بر مبادلات اقتصادی در اقلیم کردستان عراق یادآور شد: فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد برنامه های خود و تحقق سیاست های اصلی دو طرف باید به این قوانین آشنا باشند و براساس آن فعالیت های خود را رونق ببخشند تا شرایط بهتری مهیا شود.

وی بیان کرد: در این سفر سه روزه با بسیاری از توانمدی های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های فنی و مهندسی و فعالیت های زیرساختی آشنا شده ایم و تلاش خواهیم کرد شرایط بهتری برای فعالیت جمهوری اسلامی در ابادانی اقلیم عراق فراهم شود.

رئیس اتحادیه واردات و صادرات اقلیم کردستان عراق گفت: در حال حاضر دو هزار و 620 شرکت خارجی در اقلیم کردستان عراق در زمینه های مختلف مشغول فعالیت هستنند که از این آمار 470 شرکت ایرانی هستند ما در تلاش هستیم آمار این شرکت های از این سهم بیشتر شود.

شیخ مصطفی افزود: بخش های خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی سنندج با اتاق اقلیم کردستان عراق باید برای رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شمال عراق باید تلاش بیشتری داشته باشند و مسئولان دولتی دو طرف نیز باید از طرح ها و برنامه های آنها حمایت کنند.

وی اظهار داشت: همه تلاش و کوشش ما در این سفر آشنایی با توانمندی های جمهوری اسلامی و رفع مسایل و موانع مبادلات اقتصادی اقلیم کردستان عراق با کردستان ایران بوده که نتیجه بسیار عالی گرفته ایم.

رئیس اتحادیه واردات و صادرات اقلیم کردستان عراق ادامه داد: به محض بازگشت به اقلیم کردستان عراق تمام خواسته های جمهوری اسلامی را برای رونق بخشیدن مبادلات اقتصادی با شمال عراق را با مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی در میان خواهیم گذاشت و برای عملیاتی کردن راه های توسعه نهایت تلاش و کوشش خواهیم کرد.