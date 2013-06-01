گفتگوی ایران و هند به روایت سازها

این نوازنده سه تار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این آلبوم موسیقایی برگرفته از کنسرت سال 90 گروه همساز در فرهنگسرای نیاوران است که به شکل بداهه‌نوازی توسط من، سینا شعاری به عنوان نوازنده گیتار کلاسیک و عود و درشن‌آنند به عنوان نوازنده طبلای در قالب پنج قطعه اجرا شد.

وی ادامه داد : اغلب آهنگ‌ها و تم این قطعات از ساخته های پسرم بود که مانند همیشه در قالب یک فضای موسیقی تلفیقی برای مخاطبان عرضه شد. این کنسرت که آلبوم تصویری آن تا دو ماه آینده وارد بازار موسیقی می‌شود به نوعی گفتگویی بین دو موسیقی ایران و هند بود که ما برای معدود دفعات از الگوهای موسیقی جاز نیز استفاده کردیم.

خالق آلبوم‌های موسیقی "سیر" و "کاروان "در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتشار آلبوم تازه‌اش نیز اشاره کرد و گفت: آلبوم جدیدی که فعلا مشغول کار روی آن هستم برگرفته از کارهای قبلی‌ام در قالب آثار تلفیقی و تجربی است که نسبت به آثار قبلی از تم متفاوت‌تری برخوردار خواهد بود.

شعاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به برپایی کنسرت اخیر در شهر اراک گفت: به تازگی کنسرتی را در شهر اراک برگزار کردم که نوازندگی آن به همراه تعدادی از شاگردانم در دو بخش سازی و آوازی و بازسازی قطعات قدیمی برای مخاطبان اجرا شد که با استقبال قابل توجه مخاطبان نیز مواجه شد.

مسعود شعاری از نوازندگان تخصصی سه تار است. او با مکاتب مختلف سه‌تار نوازی قدما مانند ابوالحسن صبا، سعید هرمزی، یوسف فروتن و احمد عبادی آشناست. شعاری تا کنون شاگرد هنرمندان صاحب‌نامی چون محمدرضا لطفی، حسین علیزاده و داریوش طلایی بوده است. یکی از ویژگی‌های آثار شعاری تجربیاتی است که در عرصه موسیقی تلفیقی داشته است.

کنسرت سال 90 گروه همساز توسط انتشارات آوای باربد خبر داد.