11700 طرح اشتغالزايي در استان همدان اجرا شد

عليرضا ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: اين طرح ها براي كاريابي مددجويان و اعطاي تسهيلات بانكي به آنها انجام مي شود.

وي اظهار داشت: يكي از اهداف كميته امداد امام خميني (ره) ايجاد اشتغال و خودكفايي براي افزايش دانش فني، توان اقتصادي، كشف استعداد مددجويان، بالا بردن فرهنگ كار و تلاش، افزايش خود باوري و پيشگيري از مهاجرت روستاييان به شهر است.

ابراهيمي با بيان اينكه 43 هزار خانوار در استان تحت پوشش كميته امداد قرار دارند،افزود: تعداد جمعيت مددجويان هشتاد و چهار هزار و 364 نفر بوده كه 4.7 درصد جمعيت استان را شامل مي شود.

وي ادامه داد: از طرح هاي اجرا شده مي توان به طرح كار انگيزي با هدف آشنايي با فرهنگ كار و ايجاد روحيه نشاط اشاره كرد.

مديركل كميته امداد استان عنوان داشت: سال گذشته دو هزار و 925 طرح كار انگيزي براي مددجويان اجرا شده است.

وي با اشاره به ديگر طرح هاي اجرايي براي مددجويان تحت پوشش مانند طرح خودكفايي و توان افزايي، گفت: سال گذشته دو هزار و 563 طرح خود كفايي در استان اجرا شد كه 27 درصد كل طرح ها را شامل مي شود.

ابراهيمي با بيان اينكه براي هر كدام از طرح ها تسهيلاتي از سوي بانك ها به مددجويان پرداخت مي شود،افزود: پرداخت تسهيلات به طرح ها به تفكيك براي طرح هاي كشاورزي و صنعت و خدمات بوده است.

وي ادامه داد: تا كنون در حوزه مشاغل خانگي و خود اشتغالي ده هزار و 443 مورد مجوز صادر شده است.

وي با بيان اينكه امسال 5 هزار خانواده تحت پوشش كميته امداد استان توانمند خواهند شد، اظهار داشت: در جشن خود كفايي كه مهر امسال بر گزار مي شود، اين تعداد خانواده به توانمندي رسيده و از زير نظر كميته خارج مي شوند.

ابراهيمي با اشاره به اينكه طرح هاي خودكفايي يكي از موفقترين طرح ها است، عنوان داشت: طرح هاي خودكفايي شامل دامداري، كشاورزي، خدماتي، مغازه داري، رانندگي و آرايشگري و صنايع دستي مي شود.