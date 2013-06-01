شهرستان ملکان رتبه نخست را در تولید جوجه آذربایجان شرقی دارد

حسینعلی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سالانه حدود 12میلیون قطعه جوجه یک روزه تخم گذار در این شهرستان تولید می شود.

وی با اشاره به ظرفیت های پرورش مرغ مادر تخمگذار در این شهرستان گفت: دو واحد پرورش مرغ مادر تخمگذار جمعاً به ظرفیت 140 هزار قطعه در هر دوره علاوه بر تامین نیازهای داخلی، بخشی از تولیدات آن به خارج از کشور نیز صادر می شود.

حسینعلی فتحی از تولید سالانه هفت هزار تن تخم مرغ خبر داد و گفت: این شهرستان بیش از هشت درصد گوشت مرغ استان را نیز تولید می کند.

در شهرستان ملکان 41 واحد مرغداری گوشتی و تخمی دارای پروانه بهره برداری وجود دارد.