به گزارش خبرنگار مهر، اولین مستند رادیویی سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز شنبه یازدهم خرداد ماه به مدت 30 دقیقه از رادیو ایران پخش شد که البته افرادی که در مستند صحبت می‌کردند نامشان اعلام نشد.

در ابتدای این مستند، تیم سازنده مستند انتخاباتی سعید جلیلی با بیان این مطلب که بعد از شنیدن کاندیداتوری جلیلی به دفتر وی رفته و درخواست ساخت فیلم تبلیغاتی وی را کرده‌اند، گفت: سعید جلیلی پذیرفت که فیلم انتخاباتی‌اش توسط تیم ما ساخته شود و ما فقط دو هفته زمان داریم تا فیلمی مناسب در رابطه با فعالیت های جلیلی بسازیم. این در حالی است که سعید جلیلی تا 3 ساعت دیگر برای ادامه مذاکرات در رابطه با انرژی هسته ای به استانبول خواهد رفت.

در ادامه بخش کوتاهی از سخنان سعید جلیلی پخش شد که اشاره‌ای به پذیرفتن پیشنهاد ایران از سوی آژانس هسته‌ای و پاسخ دادن به این پیشنهاد بود.

درخواست یک مرد ساحل‌نشین از جلیلی

یکی از مواردی که پیش از بیش در این مستند مورد توجه قرار گرفته بود، نظرات و درخواست های مردم از رئیس جمهور آینده بود. به عنوان مثال یکی از ساحل‌نشینان معقتد بود: با گرانی موجود در جامعه نمی‌توان کاری را به درستی انجام داد. زمانی یک موتور سیکلت را با 3 میلیون تومان می خریدیم، اما امروز همان موتور سیکلت به 15 میلیون تومان رسیده است. به نظر من رئیس جمهور آینده ایران کمی به ساحل نشین‌ها توجه کرده و به درد ما برسد.

ادامه مذاکرات هسته‌ای بعد از نماز

در بخش دیگری از مستند، مطرح شد که سعید جلیلی در نشست آژانس هسته ای درحال مذاکره با کاترین اشتون است که در هنگام جلسه از برگزارکنندگان نشست می‌خواهد تا ادامه جلسه را به بعد از نماز موکول کنند. مستندساز در این بخش از جلیلی می‌پرسد که آیا مشکلی برای آنها به دلیل قطع جلسه به دلیل برگزاری نماز پیش نخواهد آمد؟ که جلیلی در پاسخ به وی می گوید: ما از قبل به برگزارکنندگان جلسه اعلام می‌کنیم که هنگام اذان، برای اقامه نماز باید جلسه را متوقف کرده و بعد از آن صحبت ها را ادامه دهیم.

رئیس‌جمهور به درد دل مردم گوش کند

بلافاصله بعد از صحبت جلیلی درباره اقامه نماز، یکی از دامداران در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از رئیس جمهور آینده خود دارد، گفت: رئیس جمهور باید دفتری داشته باشد که مردم به راحتی بتوانند با وی ارتباط برقرار کنند، نه اینکه این رابطه تنها یک هفته ای باشد، چرا وقتی یک شهروند دچار مشکل می شود باید زمان خود را صرف کارهای اداری کند که به جایی نمی رسد، باید رئیس جمهور آنقدر به مردم نزدیک باشد که بتواند به درد دل مردم گوش داده و برای حل آن راهی پیدا کند.

سعید جلیلی در بخشی از این مستند اشاره‌ای به حضور ظرفیت‌های مختلف در سطح مدیریتی کرده و توضیح داد: یکی از بحث‌های مهم این است که باید تعریف درستی میان تیم و باند داشته باشیم. معمولا ما تیم را به باند تعریف می کنیم، در حالی که هر دوی این مسئله با هم متفاوت است. معتقدم که باید ظرفیت آحاد مردم را آزاد کنیم تا بتوانند مسئولیت‌هایی را در سطح جامعه داشته باشند. این افراد شاید در تیم ما نباشند و یا ما آنها را نشناسیم، اما همین افراد می توانند کارهای بسیاری را انجام دهند.

صدای بریدن درخت های جنگل، اعتراض بومیان منطقه به اینکه جنگل‌بانی خود چوب‌برها را به منطقه راه می‌دهند و درخواست مردم از رئیس جمهور آینده که باید از جنگل ها حفاظت کند، بخش دیگر از این مستند تبلیغاتی بود.

بعد از اشاره به موارد مختلفی که مردم جامعه امروز ما با آن درگیر هستند، این مستند به فعالیت‌های سعید جلیلی به مسئله انرژی هسته ای می پردازد و بخشی از سخنان این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را پخش می کند، در این بخش جلیلی در رابطه با انرژی هسته ای توضیح داد: در بحث هسته ای علی رغم فشارهایی که به ایران وارد شد، اما جمهوری اسلامی ایران جزو 10 کشوری است که ظرفیت فناوری هسته ای را بدست آورده است. قابل انکار نیست که ایران در پرتو مقاومت ملی خود توانسته در این زمینه به پیشرفت های جدی دست یابد.

باید مشکلات اقتصاد آشفته را حل کرد

در ادامه بعد از درخواست مردم از اینکه رئیس جمهور آینده باید مشکلات اقتصاد آشفته ایران را حل کرده و برای ثابت نگه داشتن قیمت ها تلاش کند، بخشی از سخنان جلیلی در رابطه امریکا پخش می شود، که می گوید: امریکا در موضعی نیست که بخواهد به کسی اولتیماتومی در رابطه با سخت گیری ها و یا افزایش تحریم ها بدهد، چنین ادبیاتی از سوی امریکا سبب می شود تا دچار خطاهایی شده و مجبور به پرداخت هزینه شود.

سعید جلیلی در بخشی از سخنان خود در این مستند انتخاباتی به فعالیت های صنعتی اشاره کرده و گفت: زمانی که فردی می خواهد یک کار صنعتی انجام دهد و به عنوان مثال یک کارخانه بزند، اول باید به وزارت صنعت برود، اما مسئله این جاست که آیا این فرد از رفتن به وزارت صنعت خوشحال شده و آن را به عنوان یک ماشین که می تواند در سرعت پیشرفت کار تاثیرگذار باشد نگاه می کند، یا وزارت صنعت را به عنوان یک سد می بیند، در همه جای دنیا چنین مشکلاتی وجود دارد، اما باید تلاش شود تا ساز و کار فرهنگی در این رابطه بر اساس اندیشه و ظرفیت های دینی و بومی شکل گیرد. به عنوان مثال در طول هشت سال دفاع مقدس ایران و عراق هر دو ارتش داشتند، اما نوع مدیریت ارتش ها متفاوت بود. در ایران فرمانده ارتش خود جلو می رفت و از ارتش خود می خواست که پشت سر وی حرکت کند، اما در عراق فرمانده ارتش در پادگان مانده و به ارتش دستور پیشروی می داد. زمانی که یک مدیر خود جلو برود و به تیم همکارش بگوید که پشت سر من بیایید، بی شک سیستمی قدرتمند و بدون نقص ایجاد خواهد شد.

بلافاصله بعد از به پایان رسیدن این بخش از صحبت های جلیلی، سکانسی کوتاه از فیلم سینمایی "آژانس شیشه‌ای" به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا پخش شد.

در ادامه این مستند، بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با انرژی هسته ای پخش شد، مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان خود فرمودند: به ما اعلام کردند که مدتی فعالیت های هسته ای را باید به تعلیق اندازیم و این تعلیق از سوی ایران باید داوطلبانه باشد، ما به مدت 6 ماه این فعالیت ها تعلیق کردیم اما بعد از آن اعلام کردند که باید بساط اتمی در ایران کاملا تعطیل شود. من همان زمان گفتم که اگر بخواهند به این روند مطالبات پی در پی ادامه دهند، خود وارد میدان خواهم شد، روند عقب نشینی باید به پیش روی تغییر کند و این پیشروی باید در همان دولتی انجام شود که عقب‌نشینی در حوزه انرژی هسته ای شروع شد.

فیلم مستند انتخاباتی سعید جلیلی کاندیدی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، توسط گروه فیلمسازی آرمان مدیا به کارگردانی حسین شمقدری و تصویربرداری محسن اخوان صورت گرفته است.