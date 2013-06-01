تکفل پنج یتیم به مدت 14 سال مهریه عروس قمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین بار بود که به مجلس جشنی می‌رفتم که برایم جالب بود. عروس و داماد هر دو پزشک بودند و تصمیم گرفته بودند تا زندگی مشترک خود را طوری آغاز کنند که علاوه بر اجر دنیوی ثواب اخروی را نیز از آن خود کنند.

عاقد خطبه عقد را خواند و اجازه خواست تا عروس خانم را در قبال 14 سکه بهار آزادی، یک سفر عمره و تکفل پنج یتیم به مدت 14 سال به ازدواج دائم داماد درآورد و عروس نیز پذیرفت.

صفیه رضازاده در خصوص نوع مهریه و انگیزه‌اش در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: همیشه دوست داشتم مهریه ام چیزی باشد که هم دنیای مرا بسازد و هم آخرتم را آباد کند از این رو به نیت 14 معصوم به مدت 14 سال و به نیت پنج تن تکفل و سرپرستی پنج یتیم را جزء مهریه ام قرار دادم.

دوست داشتم مهریه ام ماندگار باشد

وی ادامه داد: سکه هر تعداد هم که باشد حتی اگر بتوانی آنرا به صورت کامل از داماد بگیری فقط می‌تواند یک دلخوشی زودگذر برای این دنیا باشد اما من دوست داشتم مهریه ام ماندگار باشد و دنیا و آخرت مرا تامین کند.

رضازاده تصریح کرد: با تقبل سرپرستی این ایتام نه تنها مهریه ام را از همان ابتدا دریافت کرده ام و همسرم شیرینی لذت پرداخت مهریه مرا می‌چشد برای هر دوی ما باقیات و صالحاتی ایجاد شده که باعث خیر هر دوی ماست و ما می‌توانیم بهشت دنیوی و اخروی را در کنار هم بسازیم و مسیر کمال و سعادت را با یکدیگر طی کنیم.

وی اظهار داشت: سرپرستی پنج یتیم در حد وسع فعلی ما است و در صورتی که استطاعت مالی ما بیشتر شود تعداد را افزایش می دهیم.

رضازاده در پاسخ به این سئوال که با تقبل سرپرستی این پنج یتیم همسرت در قبال شما و این ایتام مسئول است آیا به او در پرداخت مهریه کمک می‌کنی گفت: قبلا نیز سرپرستی چند یتیم را بر عهده داشته ام و حتما این کار را انجام می دهم.

مهریه‌ام را به اجرا می‌گذارم

وی اضافه کرد: در ضمن مهریه من عندالمطالبه است که در روز ایتام اکرام در ماه مبارک رمضان آنرا به اجرا می گذارم.

اسماعیل توکلی نیز در خصوص چگونگی مهریه همسرش گفت: در صحبت هایی که با هم داشتیم مشخص شد که خط مشی ما بسیار شبیه هم است و از آنجایی از قبل دوست داشتم چنین کاری را انجام دهم این موضوع را به عنوان مهریه لحاظ کردیم.

سرپرستی ایتام به زندگی ما برکت می دهد

وی در پاسخ به این سئوال که این ایده از طرف چه کسی مطرح شد بیان داشت: این ایده از طرف هر دوی ما مطرح شد و این کار کوچک می‌تواند در حجمی بسیار بزرگ به زندگی ما برکت و وسعت دهد.

توکلی در خصوص مسئولیتش در قبال همسرش و این ایتام اظهار کرد: لطف پروردگار شامل حال ما شده و من از خداوند سپاسگزارم و در صورتی که وسع مالی ما بهتر شود تعداد را افزایش خواهیم داد.

معصومه فرمایشی

