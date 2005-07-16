آفرينش :

عبدالعلي زاده : وزارت مسكن هيچ تعهدي در مورد قيمت مسكن ندارد

رييس دانشگاه علامه طباطبايي : دانشگاه علامه طباطبايي به طور كامل به دهكده المپيك انتقال مي يابد

سخنراني رييس جمهور و ضيافت شام وي با خبرنگاران ، اميدوارم نگاه منصفانه مطبوعات تقويت شود

آسيا:

محسن خادم عرب باغي ، مدير عامل تراكتورسازي ايران : به 40 كشور دنيا تراكتور صادر مي كنيم

"براباس" از هر اتومبيلي در دنيا سريعتر مي رود، 350 كيلومتر در ساعت

مهندس علي عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي : بالا بودن قيمت خانه به ما ربطي ندارد برويد از آنان كه تورم را دو رقمي كرده اند بپرسيد



اعتماد:

با ارسال نامه اي به رييس جمهوري اعلام شد، آمادگي وزارت كشور براي بررسي شكايت كروبي

رايزني هاي رييس جمهور براي حل مساله گنجي

درخطبه هاي نماز جمعه تهران ، جنتي : مردم در انتخابات به شعارهاي فريبنده نه گفتند



ابرار:

با تغيير دولت در ايران ، خاتمي : تغييري در مناسبات ايران و آمريكا حاصل نخواهد شد

قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين : اصلاح طلبان بايد خود را از ساختار شكني و افراطي گري دور كنند

هاشمي شاهرودي : مديران كشور بايد ملي بيانديشند



ايران:

خاتمي : همواره با مردم و درخدمت نظام خواهم بود

احمدي نژاد در ديدار اعضاي فراكسيون هاي مجلس : پافشاري بر اصول اسلامي امنيت را تامين مي كند

درگيري نيروهاي دولت خودگردان و حماس در نوار عزه



ابتكار:

پاسخ وزير كشور به رييس جمهور ؛ آماده ايم به اعتراضات كروبي رسيدگي كنيم

27 تير ماه آغاز تشكيل كميته هاي كاري مذاكرات ؛ برق هسته اي ، اولين پيشنهاد اروپا به ايران

بيست و نهمين جلسه كميته ميراث جهاني يونسكو در دوربان ؛ تعيين تكليف نقش جهان در آفريقا



پول :

شركت خصوصي بورس بين الملي نفت در كيش به ثبت رسيد، جزييات راه اندازي بورس نفت

تهران صاحب 8 هزار اتوبوس مي شود

سهامداران پپسي كيف كردند



جوان:

پس از 8 سال وعده وزير مسكن به مردم ، عبدالعلي زاده: هرگز در پي كاهش قيمت مسكن نبوده ايم

27 تير بررسي مي شود، واكنش ايران در قبال پيشنهادهاي هسته اي اروپا

به دليل تعرفه هاي متفاوت پزشكي ، سهم مردم از هزينه درمان به 70 درصد افزايش يافت



جام جم:

نخست وزير و 12 عضو كابينه عراق امروز به تهران سفر مي كنند، ايران - عراق دور تازه روابط پس از 40 سال

وعده تازه وزير مسكن و شهرسازي : تسهيلات ويژه براي خريد از انبوه سازان

در صورت عدم بازگشت به كشورشان ، هزينه هاي اقامت براي مهاجران افغان سنگين تر مي شود

جمهوري اسلامي :

در پاسخ به اظهارات مداخله جويانه رييس جمهور آمريكا اعلام شد، خاتمي : بوش غلط كرده است

در مصاحبه اختصاصي با روزنامه جمهوري اسلامي مطرح شد، اظهارات دادستان كل كشور درباره " مزايده ها و مناقصه ها" و " شركتهاي هرمي اينترنتي "

سخنگوي كاخ سفيد در اظهارات مداخله جويانه: ايران بايد براي هميشه غني سازي اورانيوم را متوقف كند



جهان اقتصاد:

دبير كل بورس در گفتگو با جهان اقتصاد : طي هفته جاري خريد سهام از طريق وام بانكي امكام پذير مي شود

امروز در سراسر كشور توسط كارگران صورت مي گيرد، 2 ساعت اعتصاب براي افزايش حقوق

معاون وزير صنايع اعلام كرد: تخلف در صادرات عامل گراني و كمبود سيمان در كشور

ضوابط پيش فروش خودروهاي وارداتي ابلاغ شد



جهان صنعت:

دبيركل بورس تهران در گفتگو با جهان صنعت اعلام كرد: برنامه سه ماهه براي خروج از تنگنا

سناتورهاي آمريكايي و دفاع از خط لوله گاز ايران - هند

سرمايه هاي مسكن در تهران قفل شده است



خراسان :

نخست وزير عراق امروز در تهران

نشريه ميس: تعهدات خارجي ايران 40 ميليارد دلار است

وزارت رفاه ، نه گزارشي و نه لايحه اي



خبر:

وزراي خارجه اتحاديه اروپا دوشنبه هفته جاري بررسي مي كنند؛ پيشنهاد هسته اي اروپا به ايران آماده شد

دكتر احمدي نژاد در ديدار با اعضاي فراكسيون ايثارگران و بانوان مجلس : زندگي اسلامي ، بهترين نوع زندگي براي بشريت است

" ميس " پيش بيني كرد: ايران امسال 5 ميليارد دلار بنزين وارد مي كند



دنياي اقتصاد :

توسط سازمان مديريت اعلام شد، اختيارات بانك مركزي در لايحه جديد تشكيلات دولت

توسط شركت ايران خودرو ، خودروي چيني در ايران توليد مي شود

پيرتوليد دردنياي اقتصاد، بهروز فروتن: توليد محصولات غذايي در ايران مزيت نسبي دارد



سياست روز:

محسن رضايي : همه بايد به احمدي نژاد كمك كنيم

صفاري هرندي :انتخابات ، جريان روشنفكر غربگرا را تحقير كرد

افزايش تنش در روابط پكن و واشنگتن ؛ چين آماده حمله هسته اي به آمريكا



شرق :

تلاش خاتمي براي آزادي اكبر گنجي

آخرين ديدار رييس جمهور با خبرنگاران ، خاتمي : بازگشت به پيش از دوم خرداد محال است



صداي عدالت:

خاتمي : به تحول درمديريت جامعه نياز داريم

رايزني خاتمي با شاهرودي براي آزادي گنجي

هاشم زاده هريسي : ركود خبري حاكم بر مجلس خبرگان بايد بشكند



صبح اقتصاد:

بزرگترين مزايده تابستاني ، آلومينيوم المهدي 100 ميليارد تومان به فروش مي رسد

10 هزار واحد مسكوني اجاره به شرط تمليك تا شهريور تحويل مي شوند

ضوابط پيش فروش خودروها وارداتي ابلاغ شد



كيهان:

با توضيح خواستن وزير دفاع ، نماينده ايتاليا : بمب هاي اتمي آمريكا مردم ما را تهديد مي كند

نخست وزير عراق ، امروز وارد تهران مي شود، ايران در آستانه گسترش همكاري ها با 3 كشور همسايه

دادسراي عمومي و انقلاب تهران خبر داد، نظر پزشكان درباره سلامتي اكبر گنجي



كاروكارگر:

ژنرال عالي رتبه چين واشنگتن را به استفاده از سلاح هسته اي تهديد كرد

با ادامه سياست هاي فعلي اقتصادي ، صفايي فراهاني : پنج ميليون بيكاردر راه هستند

مدير عامل سازمان خدمات درماني : تعرفه هاي متفاوت پرداخت مردم را در بخش خصوصي به 70 درصد رسانده است



همبستگي :

منطقي خبر داد: توليد خودرو 5 ميليون توماني در ايران خودرو

خاتمي دليل ناكام ماندن ارتباط با دموكرات ها را عنوان كرد: بدبين ها مانع رابطه ايران با آمريكا

علي اكبر موسوسي خوييني اظهارات رييس مركز اطلاع رساني ناجا را تكذيب كرد



همشهري:

فصل جديد روابط سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دو همسايه ، نخست وزير و 9 وزير عراق امروز به تهران مي آيند

افزايش سقف پذيرش دانش آموزان كم درآمد در مدارس غير انتفاعي

گنبد سلطانيه در فهرست ميراث جهاني ثبت شد



هدف و اقتصاد:

جهانگيري : وزارت صنايع و معادن آمادگي بازسازي كارخانه پتروشيمي عراق را دارد

وزي رارتباطات و فناوري و اطلاعات : سند ملي توسعه بخش مخابرات و ارتباطات تهيه شد

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي : پرداخت نقدي يارانه بر خلاف عدالت اجتماعي است



هموطن سلام:

تا 2 ماه ديگر انجام مي شود؛ واگذاري 10 هزار خانه اجاره اي به شرط تمليك

اهداي نشان به 15 نفر از برجستگان كشور