آفرينش :
عبدالعلي زاده : وزارت مسكن هيچ تعهدي در مورد قيمت مسكن ندارد
رييس دانشگاه علامه طباطبايي : دانشگاه علامه طباطبايي به طور كامل به دهكده المپيك انتقال مي يابد
سخنراني رييس جمهور و ضيافت شام وي با خبرنگاران ، اميدوارم نگاه منصفانه مطبوعات تقويت شود
آسيا:
محسن خادم عرب باغي ، مدير عامل تراكتورسازي ايران : به 40 كشور دنيا تراكتور صادر مي كنيم
"براباس" از هر اتومبيلي در دنيا سريعتر مي رود، 350 كيلومتر در ساعت
مهندس علي عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي : بالا بودن قيمت خانه به ما ربطي ندارد برويد از آنان كه تورم را دو رقمي كرده اند بپرسيد
اعتماد:
با ارسال نامه اي به رييس جمهوري اعلام شد، آمادگي وزارت كشور براي بررسي شكايت كروبي
رايزني هاي رييس جمهور براي حل مساله گنجي
درخطبه هاي نماز جمعه تهران ، جنتي : مردم در انتخابات به شعارهاي فريبنده نه گفتند
ابرار:
با تغيير دولت در ايران ، خاتمي : تغييري در مناسبات ايران و آمريكا حاصل نخواهد شد
قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين : اصلاح طلبان بايد خود را از ساختار شكني و افراطي گري دور كنند
هاشمي شاهرودي : مديران كشور بايد ملي بيانديشند
ايران:
خاتمي : همواره با مردم و درخدمت نظام خواهم بود
احمدي نژاد در ديدار اعضاي فراكسيون هاي مجلس : پافشاري بر اصول اسلامي امنيت را تامين مي كند
درگيري نيروهاي دولت خودگردان و حماس در نوار عزه
ابتكار:
پاسخ وزير كشور به رييس جمهور ؛ آماده ايم به اعتراضات كروبي رسيدگي كنيم
27 تير ماه آغاز تشكيل كميته هاي كاري مذاكرات ؛ برق هسته اي ، اولين پيشنهاد اروپا به ايران
بيست و نهمين جلسه كميته ميراث جهاني يونسكو در دوربان ؛ تعيين تكليف نقش جهان در آفريقا
پول :
شركت خصوصي بورس بين الملي نفت در كيش به ثبت رسيد، جزييات راه اندازي بورس نفت
تهران صاحب 8 هزار اتوبوس مي شود
سهامداران پپسي كيف كردند
جوان:
پس از 8 سال وعده وزير مسكن به مردم ، عبدالعلي زاده: هرگز در پي كاهش قيمت مسكن نبوده ايم
27 تير بررسي مي شود، واكنش ايران در قبال پيشنهادهاي هسته اي اروپا
به دليل تعرفه هاي متفاوت پزشكي ، سهم مردم از هزينه درمان به 70 درصد افزايش يافت
جام جم:
نخست وزير و 12 عضو كابينه عراق امروز به تهران سفر مي كنند، ايران - عراق دور تازه روابط پس از 40 سال
وعده تازه وزير مسكن و شهرسازي : تسهيلات ويژه براي خريد از انبوه سازان
در صورت عدم بازگشت به كشورشان ، هزينه هاي اقامت براي مهاجران افغان سنگين تر مي شود
جمهوري اسلامي :
در پاسخ به اظهارات مداخله جويانه رييس جمهور آمريكا اعلام شد، خاتمي : بوش غلط كرده است
در مصاحبه اختصاصي با روزنامه جمهوري اسلامي مطرح شد، اظهارات دادستان كل كشور درباره " مزايده ها و مناقصه ها" و " شركتهاي هرمي اينترنتي "
سخنگوي كاخ سفيد در اظهارات مداخله جويانه: ايران بايد براي هميشه غني سازي اورانيوم را متوقف كند
جهان اقتصاد:
دبير كل بورس در گفتگو با جهان اقتصاد : طي هفته جاري خريد سهام از طريق وام بانكي امكام پذير مي شود
امروز در سراسر كشور توسط كارگران صورت مي گيرد، 2 ساعت اعتصاب براي افزايش حقوق
معاون وزير صنايع اعلام كرد: تخلف در صادرات عامل گراني و كمبود سيمان در كشور
ضوابط پيش فروش خودروهاي وارداتي ابلاغ شد
جهان صنعت:
دبيركل بورس تهران در گفتگو با جهان صنعت اعلام كرد: برنامه سه ماهه براي خروج از تنگنا
سناتورهاي آمريكايي و دفاع از خط لوله گاز ايران - هند
سرمايه هاي مسكن در تهران قفل شده است
خراسان :
نخست وزير عراق امروز در تهران
نشريه ميس: تعهدات خارجي ايران 40 ميليارد دلار است
وزارت رفاه ، نه گزارشي و نه لايحه اي
خبر:
وزراي خارجه اتحاديه اروپا دوشنبه هفته جاري بررسي مي كنند؛ پيشنهاد هسته اي اروپا به ايران آماده شد
دكتر احمدي نژاد در ديدار با اعضاي فراكسيون ايثارگران و بانوان مجلس : زندگي اسلامي ، بهترين نوع زندگي براي بشريت است
" ميس " پيش بيني كرد: ايران امسال 5 ميليارد دلار بنزين وارد مي كند
دنياي اقتصاد :
توسط سازمان مديريت اعلام شد، اختيارات بانك مركزي در لايحه جديد تشكيلات دولت
توسط شركت ايران خودرو ، خودروي چيني در ايران توليد مي شود
پيرتوليد دردنياي اقتصاد، بهروز فروتن: توليد محصولات غذايي در ايران مزيت نسبي دارد
سياست روز:
محسن رضايي : همه بايد به احمدي نژاد كمك كنيم
صفاري هرندي :انتخابات ، جريان روشنفكر غربگرا را تحقير كرد
افزايش تنش در روابط پكن و واشنگتن ؛ چين آماده حمله هسته اي به آمريكا
شرق :
تلاش خاتمي براي آزادي اكبر گنجي
آخرين ديدار رييس جمهور با خبرنگاران ، خاتمي : بازگشت به پيش از دوم خرداد محال است
صداي عدالت:
خاتمي : به تحول درمديريت جامعه نياز داريم
رايزني خاتمي با شاهرودي براي آزادي گنجي
هاشم زاده هريسي : ركود خبري حاكم بر مجلس خبرگان بايد بشكند
صبح اقتصاد:
بزرگترين مزايده تابستاني ، آلومينيوم المهدي 100 ميليارد تومان به فروش مي رسد
10 هزار واحد مسكوني اجاره به شرط تمليك تا شهريور تحويل مي شوند
ضوابط پيش فروش خودروها وارداتي ابلاغ شد
كيهان:
با توضيح خواستن وزير دفاع ، نماينده ايتاليا : بمب هاي اتمي آمريكا مردم ما را تهديد مي كند
نخست وزير عراق ، امروز وارد تهران مي شود، ايران در آستانه گسترش همكاري ها با 3 كشور همسايه
دادسراي عمومي و انقلاب تهران خبر داد، نظر پزشكان درباره سلامتي اكبر گنجي
كاروكارگر:
ژنرال عالي رتبه چين واشنگتن را به استفاده از سلاح هسته اي تهديد كرد
با ادامه سياست هاي فعلي اقتصادي ، صفايي فراهاني : پنج ميليون بيكاردر راه هستند
مدير عامل سازمان خدمات درماني : تعرفه هاي متفاوت پرداخت مردم را در بخش خصوصي به 70 درصد رسانده است
همبستگي :
منطقي خبر داد: توليد خودرو 5 ميليون توماني در ايران خودرو
خاتمي دليل ناكام ماندن ارتباط با دموكرات ها را عنوان كرد: بدبين ها مانع رابطه ايران با آمريكا
علي اكبر موسوسي خوييني اظهارات رييس مركز اطلاع رساني ناجا را تكذيب كرد
همشهري:
فصل جديد روابط سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دو همسايه ، نخست وزير و 9 وزير عراق امروز به تهران مي آيند
افزايش سقف پذيرش دانش آموزان كم درآمد در مدارس غير انتفاعي
گنبد سلطانيه در فهرست ميراث جهاني ثبت شد
هدف و اقتصاد:
جهانگيري : وزارت صنايع و معادن آمادگي بازسازي كارخانه پتروشيمي عراق را دارد
وزي رارتباطات و فناوري و اطلاعات : سند ملي توسعه بخش مخابرات و ارتباطات تهيه شد
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي : پرداخت نقدي يارانه بر خلاف عدالت اجتماعي است
هموطن سلام:
تا 2 ماه ديگر انجام مي شود؛ واگذاري 10 هزار خانه اجاره اي به شرط تمليك
اهداي نشان به 15 نفر از برجستگان كشور
نظر شما